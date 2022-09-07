Премьер-министр Литвы: неужели кто-то верит в технические проблемы "Северного потока"?

"В нашей стране инфляция составляет 25 процентов. Это военный налог, — сказала изданию глава правительства Эстонии Кая Каллас. — Мы платим им в евро, украинцы — в человеческих жизнях". Она призвала Германию, несмотря на рост цен, оставаться солидарной с Украиной.

"Кто-то верит в технические проблемы "Северного потока"?"

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, в свою очередь, раскритиковала требования ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2" на фоне остановки "Северного потока — 1". По ее словам, даже при наличии реальных технических проблем с "Северным потоком — 1" Россия может отправлять свой газ по суше, например, по газопроводу "Ямал". "Неужели кто-то действительно верит, что у "Северного потока — 1" есть технические проблемы?" — добавила литовский премьер.

Российский "Газпром" отказался возобновить 3 сентября прокачку газа по "Северному потоку — 1", сославшись на утечку масла на компрессорной станции "Портовая". В ответ немецкая компания Siemens Energy AG заявила, что технические причины для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток — 1" отсутствуют.