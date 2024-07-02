Премьер-министр Литвы не комментирует, возглавит ли она список СО-ХДЛ

„Как я уже сказала, когда посчитаю, что пришло подходящее время сообщить об этом, я сообщу всем сразу“, – заявила во вторник премьер-министр журналистам в Алитусе.
В понедельник агентству Elta И. Шимоните заявила, что уже приняла решение по этому вопросу, однако свою позицию так и не раскрыла.
Премьер-министр также не дала внятного ответа и журналистам, собравшимся в тот день в здании Ратуши.
Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) в выходные завершили рейтингование списка кандидатов в Сейм. Сообщается, что первые строки в списке занимают министр обороны Лауринас Кащюнас, новый министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене и председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге.
В первые пятнадцать строк списка вошли и другие известные политики. Среди них: министр финансов Гинтаре Скайсте, министр внутренних дел Агне Билотайте, член Сейма Моника Навицкене, председатель Комитета по социальным делам и труду Пауле Кузмицкене, председатель Комитета по охране окружающей среды Айсте Гядвилене, Аудронюс Ажубалис, Матас Малдейкис, председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис, староста фракции в Сейме Андрюс Вишняускас, член Сейма Арвидас Анушаускас, вице-председатель Сейма, заместитель старосты фракции в Сейме Юргис Разма, бывший европарламентарий Людас Мажилис.
Тем временем лидер консерваторов, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, как и премьер Ингрида Шимоните, не рейтинговались.
Кроме того, Г. Ландсбергис заявил, что не намерен возглавить партийный список в Сейм и предлагает сделать это премьер-министру.
Выборы в Сейм состоятся 13 октября 2024 г.