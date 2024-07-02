Премьер-министр Литвы не комментирует, возглавит ли она список СО-ХДЛ

„Как я уже сказала, когда посчитаю, что пришло подходящее время сообщить об этом, я сообщу всем сразу“, – заявила во вторник премьер-министр журналистам в Алитусе.

В понедельник агентству Elta И. Шимоните заявила, что уже приняла решение по этому вопросу, однако свою позицию так и не раскрыла.

Премьер-министр также не дала внятного ответа и журналистам, собравшимся в тот день в здании Ратуши.