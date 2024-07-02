2024.07.02 14:58

Премьер-министр Литвы не комментирует, возглавит ли она список СО-ХДЛ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Премьер-министр Ингрида Шимоните
Премьер-министр Ингрида Шимоните
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Премьер-министр Ингрида Шимоните по-прежнему не комментирует, согласится ли она возглавить список Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в Сейм.

„Как я уже сказала, когда посчитаю, что пришло подходящее время сообщить об этом, я сообщу всем сразу“, – заявила во вторник премьер-министр журналистам в Алитусе.

В понедельник агентству Elta И. Шимоните заявила, что уже приняла решение по этому вопросу, однако свою позицию так и не раскрыла.

Премьер-министр также не дала внятного ответа и журналистам, собравшимся в тот день в здании Ратуши.

Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) в выходные завершили рейтингование списка кандидатов в Сейм. Сообщается, что первые строки в списке занимают министр обороны Лауринас Кащюнас, новый министр образования, науки и спорта Радвиле Моркунайте-Микуленене и председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миндаугас Линге.

В первые пятнадцать строк списка вошли и другие известные политики. Среди них: министр финансов Гинтаре Скайсте, министр внутренних дел Агне Билотайте, член Сейма Моника Навицкене, председатель Комитета по социальным делам и труду Пауле Кузмицкене, председатель Комитета по охране окружающей среды Айсте Гядвилене, Аудронюс Ажубалис, Матас Малдейкис, председатель Комитета по иностранным делам Жигимантас Павиленис, староста фракции в Сейме Андрюс Вишняускас, член Сейма Арвидас Анушаускас, вице-председатель Сейма, заместитель старосты фракции в Сейме Юргис Разма, бывший европарламентарий Людас Мажилис.

Тем временем лидер консерваторов, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, как и премьер Ингрида Шимоните, не рейтинговались.

Кроме того, Г. Ландсбергис заявил, что не намерен возглавить партийный список в Сейм и предлагает сделать это премьер-министру.

Выборы в Сейм состоятся 13 октября 2024 г.

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