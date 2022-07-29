Премьер-министр Литвы не исключает, что рецессии удастся избежать

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что она не уверена в том, что экономика страны неизбежно перейдет в форму застоя. Она отметила, что ни Центробанк, ни Минфин не прогнозируют отрицательный рост экономики в 2023 году.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Julius Kalinskas

"Сейчас многие говорят о рецессии, но ни в одном официальном прогнозе рецессии на данный момент нет. Значит ли, что ее не будет? Возможно, не будет. Но ее вероятность все же есть", – сказала Шимоните.

Она согласилась, что быстрого роста экономики в ближайший год не ожидается.

"Экономика будет расти умеренно. Точно не будет 5% роста, как в прошлом году, когда казалось, что все растет и цветет. Неопределенность велика, поскольку зима ждет тяжелая", – считает она.

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По словам премьер-министра, перспективы замедления экономики обусловлены несколькими разными факторами.

"Центробанки повысят процентные ставки. Мы не можем прогнозировать действия Коммунистической партии Китая в ходе управления пандемией. Кажется, это единственная страна, которая точно понимает, что сейчас делать. Это сказывается не только на здоровье жителей Китая, но и на всей мировой экономике. Плюс война. Очевидно, что все складывается в одно. Все это надо видеть", – сказала Шимоните.

В июне Минфин прогнозировал, что в 2022 году ВВП страны вырастет на 1,6%. В следующем году рост должен составить 2,1%, а в 2024 г. - 3%.

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