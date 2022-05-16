"Еще один исторический момент в течение всего нескольких дней, - написала в своем твиттере в понедельник премьер-министр. - Реальность безопасности требует быстрых решений. Литва поддержит Швецию на пути в НАТО".
Так она отреагировала на заявление премьера Швеции Магдалены Андерссон о том, что Стокгольм вместе с Хельсинки будет добиваться членства в НАТО.
К такому решению скандинавские страны подтолкнула изменившаяся из-за войны России в Украине ситуация с безопасностью в регионе.
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