"Еще один исторический момент в течение всего нескольких дней, - написала в своем твиттере в понедельник премьер-министр. - Реальность безопасности требует быстрых решений. Литва поддержит Швецию на пути в НАТО".

Так она отреагировала на заявление премьера Швеции Магдалены Андерссон о том, что Стокгольм вместе с Хельсинки будет добиваться членства в НАТО.

К такому решению скандинавские страны подтолкнула изменившаяся из-за войны России в Украине ситуация с безопасностью в регионе.