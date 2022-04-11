Премьер-министр Литвы находится с визитом в Украине

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В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните находится в Украине.
Ingrida Šimonytė lankosi Ukrainoje
Ingrida Šimonytė lankosi Ukrainoje
© twitter

Глава правительства опубликовала в "Твиттере" фотографии из городка Бородянка, находящегося в пригороде Киева, из которого были оттеснены российские силы.

Ingrida Šimonytė lankosi Ukrainoje
Ingrida Šimonytė lankosi Ukrainoje
© twitter
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"Сегодня мой визит начался в Бородянке. Никакие словам не могут описать того, что я увидели и испытала здесь", – сказала Шимоните.

На фотографиях видно, как Шимоните и сопровождающий ее премьер Украины Денис Шмыгаль в окружении военных осматривает разрушенную многоэтажку в Бородянке.

Российские вооруженные силы больше недели назад покинули северные области Украины, чтобы перегруппироваться на востоке. На оставленных ими территориях СМИ и следователи зафиксировали жестокие убийства мирных жителей, случаи разрушений.

По данным Украины, рядом с Киевом, включая находящиеся у столицы Бучу и Ирпень, обнаружено 1,2 тыс. тел.

Часть убитых были со связанными руками, как в облетевших весь мир фотографиях из Бучи, которые стали символом зверств воюющих в Украине российских военных.

Премьер-министр Украины, также поделившийся в своем "Твиттере" сообщением о встрече с Шимоните, назвал действия российских военных геноцидом и поблагодарил Литву за ее вклад в расследовании военных преступлений.

"Сейчас видели Бородянку, разбомбленную российскими войсками. Геноцид со стороны России должен быть наказан. Я поблагодарил Литву, которая присоединилась к расследованию военных преступлений РФ", – написал Шмыгаль.

"Вместе мы остановим Россию", – добавил он.

О визите Шимоните в Украину заранее не сообщалось.

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