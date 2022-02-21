"Поскольку ситуация с безопасностью в регионе ухудшается, я попросила министра обороны и командующего вооруженными силами оценить возможность ускорения запланированных приобретений и представить план своих дополнительных финансовых потребностей", — сказала премьер-министр.

"Предварительные предложения подготовлены Минобороны совместно с Вооруженными силами и проходят оценку и консультации с Минфином по пересмотру бюджета на этот год", - добавила она.

Этот комментарий главы правительства передала BNS ее пресс-секретарь Раса Якилайтене.

По словам премьер-министра, финансирование обороны "в этом контексте является приоритетом правительства".

В этом году финансирование системы обороны Литвы составляет немногим более 1,2 миллиарда евро.

В воскресенье министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что предложит увеличить оборонный бюджет страны в этом году, а также попросит союзников по НАТО оставить дислоцированные в стране дополнительные силы на более длительный срок.

Он заявил об этом после того, как стало ясно, что российские войска буду находиться в Беларуси дольше, чем было объявлено ранее, и что напряженность в связи с возможным вторжением Москвы в Украину сохраняется. По его словам, увеличение оборонного бюджета позволит реализовать ранее принятые решения по ускорению приобретения вооружений.

Литва решила ускорить приобретение систем залпового огня и боевых беспилотников. По словам министра, есть и другие закупки, процесс приобретения которых ускоряется, но они пока не будут предаваться гласности.

По данным США, Москва сосредоточила на границе с Украиной около 150 тысяч военных и различную военную технику. Запад опасается масштабного военного конфликта в Европе и стремится снизить напряженность ситуации дипломатическим путем.

Независимые наблюдатели, украинские официальные лица и поддерживаемые Москвой сепаратисты сообщают об усилении стрельбы на востоке Украины.

Между тем, Беларусь заявила в воскресенье, что совместные учения с российскими военными, которые должны были закончиться в выходные, продолжатся, что было мотивировано ростом напряженности в соседней Украине.

Учения в Беларуси, активная часть которых началась на прошлой неделе, должны были продлиться до 20 февраля.