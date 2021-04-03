До сих пор наши усилия помогли снизить распространение вируса, мы вместе устояли перед второй волной. Правительству в конце прошлого года пришлось принять неприятные, но необходимые решения, немалая часть этих запретов еще действует. Основной результат этих усилий – удалось значительно снизить смертность.

Сегодня я прошу всех проявить терпение, сплочение и понимание, несмотря на то, что усталость с каждым днем все больше ослабляет решимость в соблюдении правил. Наша основная цель – не дать третьей волне уносить жизни. Количество новых случаев растет во многих странах Европы, мы видим, что отдельные города, регионы и страны возвращают карантины.

Правительство хочет, насколько это возможно, сократить число новых случаев при сохранении открытыми тех видов деятельности, которые открыты уже сейчас. Чтобы у нас это получилось, важно действовать всем вместе – во время общения соблюдать правила безопасности, профилактически тестироваться и вакцинироваться.

Я призываю доверять научным достижениям. У нас есть три разных вакцины, будут и другие. В этом месте мы получим столько вакцины, сколько получили за все время до сих пор. Все вакцины, которые используют в Литве - безопасны. Вакцина не только защитит каждого привитого, но и создаст безопасную среду для других. Призываю прививаться всех, чья очередь наступила, и призываю прививаться сомневающихся. Каждое плечо для прививки - за возможность снова жить так, как мы жили. Я каждый день благодарю всех: врачей, учителей, социальных работников, полицейских и стрелков, благодарю всех волонтеров (...). Благодарю каждого жителя Литвы – за терпение и понимание, что злоба эту ситуацию не разрешит.

Давайте беречь друг друга. Эти усилия сейчас особенно нужны. Я просила об этом на Рождество, того же прошу и буду просить, пока в больнице есть койки, которые ковид отнял у больных другими болезнями. Сейчас их больше 600, поэтому нашим близким труднее получить другую помощь.

Правительство Литвы старается делать все, чтобы этот период хаоса, ограничений и потерь как можно скорее завершился. Ждем праздника возрождения в надежде, но давайте также делать то, что каждый из нас может делать.

Спасибо всем Вам.