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Премьер Литвы Ингрида Шимоните в пятницу на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской обсудила дальнейшую поддержку белорусов.
Премьер-министр Литвы и Светлана Тихановская обсудили дальнейшую поддержку белорусской оппозиции
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"Освобождение политзаключенных, прекращение репрессий, свободные, демократические выборы - важнейшие шаги, которых требуют белорусы. Того же требуют Литва и весь демократический мир", - приведены в пресс-релизе слова премьера Литвы.

По ее словам, Литва стремится и в дальнейшем усиливать давление на белорусский режим и высказывается за расширение санкций Евросоюза (ЕС).

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"Не белорусы, которые борются за свободу и фундаментальное право решать свою судьбу - оппозиция, кровавый режим Александра Лукашенко давно превратился в оппозицию для жителей своей страны", - сказала И. Шимоните.

С августа прошлого года Литва бесплатно выдает национальные визы, предоставляет политическое убежище гражданам Беларуси, которые подвергаются преследованиям.

По данным на понедельник, по гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 792 гражданам Беларуси, 367 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 87 попросили убежища.

Как сообщается, идет поиск путей упрощения миграционных процедур, порядка перевода белорусского бизнеса в Литву.

Литва также предоставляет медицинскую помощь и реабилитацию жертвам репрессий, в университетах Литвы выделено 89 стипендий для студентов бакалавриата из Беларуси, еще 20 стипендий для обучения в магистратуре планируется выделить в этом году.

В Литву после выборов переехала бывший кандидат в президенты С. Тихановская.

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