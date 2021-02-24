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Нецелесообразно создавать иммунные паспорта, когда нет возможности прививать от COVID-19 всех желающих, считает премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Vakcina
Vakcina
© Shutterstock

"Сегодня, когда вакцины так мало, правительство Литвы не будет предлагать введение иммунного паспорта, это означало бы, что мы предлагаем журавля в небе, а не воробья в руке, ведь у нас нет такого количества вакцины, чтобы привить всех желающих получить этот документ ради свободного передвижения и т.д.", – сказала 24 февраля Шимоните.

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По ее словам, сейчас вакцинация большинству жителей недоступна.

"В масштабах Евросоюза, я думаю, эта дискуссия будет проходить и я думаю, самым практическим решением будет отметка, что человек переболел или сделал прививку, это будет использовано для поездок", – сказала Шимоните.

Иммунный паспорт в Европе обсуждают как документ, который даст определенные привилегии, например, возможность путешествия, посещения мероприятий и т.д.

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