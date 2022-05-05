"Газопровод GIPL протяженностью 508 км, соединяющий Литву и Польшу, расширяет европейский рынок газа за счет интеграции стран Балтии и Финляндии. Этот шаг еще больше повышает энергетическую независимость региона от российского газа и увеличивает возможности использования Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ)", — отметила премьер-министр в комментарии, переданном BNS.

"Российская экономика и кремлевский режим зависят от доходов, которые они получают от своих энергоресурсов — нефти и газа. Поэтому любое уменьшение или исчезновение источника этих средств существенно повлияет на российскую экономику и возможности продолжения финансирования войны в Украине", — сказала Шимоните.