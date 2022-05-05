"Газопровод GIPL протяженностью 508 км, соединяющий Литву и Польшу, расширяет европейский рынок газа за счет интеграции стран Балтии и Финляндии. Этот шаг еще больше повышает энергетическую независимость региона от российского газа и увеличивает возможности использования Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ)", — отметила премьер-министр в комментарии, переданном BNS.
"Российская экономика и кремлевский режим зависят от доходов, которые они получают от своих энергоресурсов — нефти и газа. Поэтому любое уменьшение или исчезновение источника этих средств существенно повлияет на российскую экономику и возможности продолжения финансирования войны в Украине", — сказала Шимоните.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Natūralios lietuviškos kosmetikos kūrėja: jei ekologiška – nebūtinai sveikiau ir geriau pasakė, ko neturėtų būti kremų ir šampūnų sudėtyje
TOP новостей
Цены на продукты в Литве: расходы жителей составляют 1/5 часть всех потребительских расходов
В Литве дорожают продукты питания, поэтому жители...
Ситуация на рынке аренды недвижимости в Литве напряженная: свое жилье купить могут не все, а арендовать непросто (1)
В Крупных городах Литвы не хватает жилья для аренды, а...
Индекс качества жизни в Литве: лидирует Вильнюс, на последнем месте – Калварийское самоуправление
По общему качеству жизни Вильнюс в 2013-2020 гг. стабильно...
Спецэфир Delfi: каковы перспективы отказа Европы от российского газа? В память о "Беловежском зубре" Станиславе Шушкевиче
Основные источники дохода, которые позволяют Путину...
Президент Литвы: мы говорим твердое "нет" российскому газу, нефти и финансированию агрессора
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война...