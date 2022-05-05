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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что газопровод GIPL, соединяющий Литву и Польшу, является особенно важным моментом и значительным событием для энергетического сектора обеих стран в нынешнем геополитическом контексте.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© ELTA

"Газопровод GIPL протяженностью 508 км, соединяющий Литву и Польшу, расширяет европейский рынок газа за счет интеграции стран Балтии и Финляндии. Этот шаг еще больше повышает энергетическую независимость региона от российского газа и увеличивает возможности использования Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ)", — отметила премьер-министр в комментарии, переданном BNS.

"Российская экономика и кремлевский режим зависят от доходов, которые они получают от своих энергоресурсов — нефти и газа. Поэтому любое уменьшение или исчезновение источника этих средств существенно повлияет на российскую экономику и возможности продолжения финансирования войны в Украине", — сказала Шимоните.

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