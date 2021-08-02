"Обсуждают такой вариант, но я пока не могу сказать, когда мы обратимся с такой просьбой. Если ситуация станет сложно управляемой, конечно, мы обратимся за такой помощью", – в понедельник после встречи с европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон сказала Шимоните.

Йоханссон сказала, что ЕС сделает все, что возможно, чтобы помочь Литве урегулировать этот кризис.

мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью

"Сейчас главное - пресечь нелегальное проникновение в Литву и выслать этих людей назад. Мы, как Еврокомиссия, располагаем международными соглашениями, юридические соглашения с третьими странами, и должны воспользоваться всеми своими полномочиями для обеспечения соблюдения этих соглашений", – подчеркнула еврокомиссар.