Премьер-министр Литвы: если парламент не решится на перезагрузку, после саммита НАТО я подам в отставку

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что если парламент не одобрит решение президиума Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) о проведении досрочных выборов в парламент, она подаст заявление об отставке. По словам премьера, такая отставка правительства была бы после саммита НАТО.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© ELTA / Andrius Ufartas

"Если парламент не решится на перезагрузку, если иметь в виду, что в этой истории сложно найти белых, пушистых и праведников, которые могли бы судить других, я просто подам заявление об отставке, это значит, что правительство уйдет в отставку после саммита НАТО", – сказала журналистам Шимоните (ее слова цитировал портал LRT).

Премьер также упомянула, что на следующей неделе примет решение по заявлению об отставке министра науки, образования и спорта Юргиты Шюгждинене.

"Что касается Шюгждинене, у меня есть 5 рабочих дней, за время которых я должна принять решение и я его приму", – сказала министр.

Напомним, что на заседании президиума СО-ХДЛ в пятницу было принято решение провести досрочные выборы в парламент. В противном случае руководство СО-ХДЛ будет рассматривать вопрос отставки всего правительства.

Объявить досрочные выборы может парламент. Это решение должны принять не менее 3/5 от общего числа депутатов. Выборы в парламент должны пройти в течение 3 месяцев после принятия решения.

Кроме того, консерваторы обязали фракцию в ближайшее время представить на усовершенствование порядок об использовании средств на канцтовары в муниципалитетах.

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