"Скажу дипломатично – наверное, если бы я была мужчиной, то части упреков, которые я слышу, не было бы", – сказала Шимоните.
На вопрос о стиле в одежде она сказала, что сама не обращает внимание на то, как одеваются политики.
"Так уж заведено в мире, что критерии оценки женщин, и не только на посту премьера, но и на других позициях, иные, компетентность стоит ниже других параметров. Люди с удовольствием обсуждают не только одежду, но и внешний вид, какие-то физические данные. Хотя мне не доводилось видеть, чтобы также обсуждали коллег мужчин. Может, я этого не слышала, может, не обратила внимания, мне лично все равно. Я не обращаю на это внимания.
Но я не помню, чтобы кто-то ходил с линейкой и мерил, не выступает ли галстук за ремень, идеально ли подходит рубашка к костюму. Мне кажется, это еще определенный культурный момент – женщина сначала должна выглядеть и только потом быть. Мужчина должен быть, а как он выглядит - уже все равно", – сказала Шимоните.
Глава правительства ответила также на вопрос, будет ли она участвовать в президентских выборах.
"Я где-то читала, что нет. Видимо, люди знают. А вообще, я думаю, рано задавать этот вопрос", – сказала Шимоните.
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