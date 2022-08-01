"Скажу дипломатично – наверное, если бы я была мужчиной, то части упреков, которые я слышу, не было бы", – сказала Шимоните.

На вопрос о стиле в одежде она сказала, что сама не обращает внимание на то, как одеваются политики.

"Так уж заведено в мире, что критерии оценки женщин, и не только на посту премьера, но и на других позициях, иные, компетентность стоит ниже других параметров. Люди с удовольствием обсуждают не только одежду, но и внешний вид, какие-то физические данные. Хотя мне не доводилось видеть, чтобы также обсуждали коллег мужчин. Может, я этого не слышала, может, не обратила внимания, мне лично все равно. Я не обращаю на это внимания.

Но я не помню, чтобы кто-то ходил с линейкой и мерил, не выступает ли галстук за ремень, идеально ли подходит рубашка к костюму. Мне кажется, это еще определенный культурный момент – женщина сначала должна выглядеть и только потом быть. Мужчина должен быть, а как он выглядит - уже все равно", – сказала Шимоните.

Глава правительства ответила также на вопрос, будет ли она участвовать в президентских выборах.

"Я где-то читала, что нет. Видимо, люди знают. А вообще, я думаю, рано задавать этот вопрос", – сказала Шимоните.