"Дискуссии о санкциях займут время, но они обязательно состоятся. И соглашение будет таким, какого удастся достичь 27-и государствам-членам", - сказала в четверг журналистам премьер.

Евросоюз (ЕС) и другие страны Запада увеличивают давление на Беларусь после состоявшихся в августе прошлого года президентских выборов, победителем которых объявил себя давно занимающий пост президента этой страны Александр Лукашенко. Его легитимность Запад не признает.

Напряженность также возросла после того, как 23 мая в Минске был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, а находившийся на борту оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в аэропорту.

В связи с этим инцидентом лидеры ЕС договорились запретить полеты белорусских авиалиний в страны блока и призвали авиакомпании ЕС не летать в воздушном пространстве Беларуси.

Лидеры также поручили главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю подготовить дальнейшие "целевые экономические санкции" для властей Беларуси и расширить "черный" список субъектов, обвиняемых в расправах с оппозицией. В него сейчас включены 88 представителей режима и 7 компаний.

По словам премьера, если говорить о персональных санкциях, то возникает "вопрос, насколько мы отстаем от реальной жизни, беря под санкции тех людей, которые де-факто участвуют во всех этих страшных делах".

"А когда мы говорим об экономических санкциях, нам следует понять, что А. Лукашенко сидит на штыках и эти штыки ему нужно как-то финансировать. Часть средств ему помогает получить кремлевский режим, но другая часть приходит разными способами от возможностей участвовать в западных рынках", - сказала И. Шимоните.