Премьер-министр Литвы: да, я готова ехать в Киев

"Да, я готова", – сказала 17 марта журналистам премьер.
Она не комментировала, готовится ли такой визит.
"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – прибавила премьер.
В среду президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что он готов ехать в Украину.
В Украину из Литвы уже ездила группа депутатов, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.
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