Премьер-министр Литвы: да, я готова ехать в Киев

"Да, я готова", – сказала 17 марта журналистам премьер.

Она не комментировала, готовится ли такой визит.

"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", – прибавила премьер.

В среду президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что он готов ехать в Украину.

В Украину из Литвы уже ездила группа депутатов, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.