"Похоже, что администрация президента намеренно решила приостановить вакцинацию, чтобы не достичь амбициозной цели президента, вероятно, таким может быть мой комментарий. Каким будет голосование, вы увидите в зале Сейма", - сказала в четверг глава правительства журналистам.

Она также выразила надежду на то, что президент представит план управления пандемией, если таковой у него есть.

"Я надеюсь, что президент, если у него есть план, представит его. Я не берусь строить догадки", - сказала И. Шимоните.

По словам премьер-министра, в настоящее время вакцинация доступна всем и является бесплатной, поэтому профилактические тесты для сотрудников, которые не согласны на вакцинацию, не должны финансироваться из государственного бюджета.

"Учитывая, что вакцина действительно доступна каждому, она бесплатна, альтернативные варианты, вероятно, должны финансироваться теми людьми, которые делают этот выбор", – сказала она.

Она еще раз призвала людей к вакцинации от COVID-19, поскольку это "наиболее эффективная защита".

Комментируя президентское вето, премьер перефразировала главу страны, который несколько недель назад раскритиковал правительство за "искусственно заниженные темпы вакцинации".

"Мы практически прозевали, проспали первую половину лета, когда, я не знаю, по каким соображениям, темпы вакцинации были искусственно замедлены. Возможно, чтобы к середине июля цель президента вакцинировать 70% не была достигнута. А после того, когда уже стало видно, что накопились большие запасы вакцины и что может быть критика со стороны общественности, стали прыгать выше головы", - сказал президент в конце октября.

В среду президент Гитанас Науседа наложил вето на поправки к Закону об инфекционных заболеваниях, в которых предлагалось ввести платные тесты для не вакцинированных от коронавируса работников.

Правящие намерены преодолеть президентское вето.

По мнению главы государства, предусмотренное законом регулирование может существенно повлиять на доступность обязательного медицинского осмотра - тестирования на инфекционную болезнь COVID-19 - и мотивацию людей выполнять эти тесты.

По мнению президента, это значительно сократит количество работников, проходящих обязательный медицинский осмотр на инфекционные заболевания, и приведет к поздней диагностике и неконтролируемому распространению COVID-19.