"Мы информировали, что готовы помочь, теперь просто ждем от коллег в Эстонии, чтобы они указали, что мы может сделать", - сказала премьер журналистам в Сейме.
По ее словам, Литва могла бы направить в Эстонию бригаду медиков, но сейчас нужно получить овет. И. Шимоните также подтвердила, что сейчас с визитом в Эстонию отправился министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
"Возможно, силами медиков мы могли направить бригаду, или какими-то другими средствами (...)", - сказала глава правительства.
В Эстонии из-за стремительного распространения "британского" штамма коронавируса с четверга вводится жесткий карантин, а премьер-министр страны Кая Каллас назвала ситуацию "исключительно критической".
В Эстонии последнюю неделю фиксировались рекордно высокие показатели заболеваемости COVID-19.
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