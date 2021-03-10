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Литва предложила помощь Эстонии, находящейся в трудной ситуации из-за коронавируса, и теперь ждет ответа, чем можно было бы помочь, подтвердила премьер Ингрида Шимоните.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы информировали, что готовы помочь, теперь просто ждем от коллег в Эстонии, чтобы они указали, что мы может сделать", - сказала премьер журналистам в Сейме.

По ее словам, Литва могла бы направить в Эстонию бригаду медиков, но сейчас нужно получить овет. И. Шимоните также подтвердила, что сейчас с визитом в Эстонию отправился министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Возможно, силами медиков мы могли направить бригаду, или какими-то другими средствами (...)", - сказала глава правительства.

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