"Могла бы. Здесь есть определенные технические моменты, из-за которых осуществляются эти закупки (у "Газпрома" - BNS), но Литва могла бы без проблем отказаться от поставляемого "Газпромом" газа", - сказала она на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос, мог бы Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) полностью обеспечивать Литву газом и как долго будет покупаться газ у "Газпрома".

"Мы действительно можем обеспечить себя газом через Klaipedos nafta (ТСПГ - BNS) – это факт. (...) Для нас не критический вопрос, если газ "Газпрома" будет перекрыт. Литва обеспечит себя газом другими путями", - отметила она.

Премьер сказала, что Литва готовится к работе в автономном режиме в плане обеспечения газом, потому что то же самое делает Калининградская область.

"Мы видим подготовку Калининградской области к работе в автономном режиме. Поскольку мы видим, то и сами тоже готовимся", - сказала она, отвечая на вопрос о заходящих в Калининградскую область российских судах с СПГ.

По подсчетам экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, Литва в прошлом году потратила на российский газ около 140 млн евро. Он считает, что можно полностью отказаться от российских газа и электроэнергии, Литва к этому готова, у нее есть и необходимая инфраструктура.

В покупающей российский газ государственной компании Ignitis BNS ранее сказали, что объем газпромовского газа в прошлом году составил менее трети ее газового портфеля в Литве, и эта доля уменьшается, так как предприятие покупает больше грузов СПГ из других источников. Между тем в январе предприятие вообще не покупало газпромовский газ.