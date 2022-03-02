aA
Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что Литва могла бы выжить без газа, поставляемого российским концерном "Газпром".
Gazprom
Gazprom
© Scanpix

"Могла бы. Здесь есть определенные технические моменты, из-за которых осуществляются эти закупки (у "Газпрома" - BNS), но Литва могла бы без проблем отказаться от поставляемого "Газпромом" газа", - сказала она на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос, мог бы Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) полностью обеспечивать Литву газом и как долго будет покупаться газ у "Газпрома".

Статьи по теме:
Глава Еврокомиссии: РФ использует газ как рычаг политического давления  (7)
Готова ли Европа к газовой войне с Россией из-за Украины?  (19)

"Мы действительно можем обеспечить себя газом через Klaipedos nafta (ТСПГ - BNS) – это факт. (...) Для нас не критический вопрос, если газ "Газпрома" будет перекрыт. Литва обеспечит себя газом другими путями", - отметила она.

Премьер сказала, что Литва готовится к работе в автономном режиме в плане обеспечения газом, потому что то же самое делает Калининградская область.

"Мы видим подготовку Калининградской области к работе в автономном режиме. Поскольку мы видим, то и сами тоже готовимся", - сказала она, отвечая на вопрос о заходящих в Калининградскую область российских судах с СПГ.

По подсчетам экономиста Swedbank Нериюса Мачюлиса, Литва в прошлом году потратила на российский газ около 140 млн евро. Он считает, что можно полностью отказаться от российских газа и электроэнергии, Литва к этому готова, у нее есть и необходимая инфраструктура.

В покупающей российский газ государственной компании Ignitis BNS ранее сказали, что объем газпромовского газа в прошлом году составил менее трети ее газового портфеля в Литве, и эта доля уменьшается, так как предприятие покупает больше грузов СПГ из других источников. Между тем в январе предприятие вообще не покупало газпромовский газ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Mauricas: būsto kainos rauna stogą – kada ši beprotybė aprims

Delfi Plius Renata Valatkienė

Bandymas rasti vyrą po keturiasdešimties: suvalkietis po pasimatymo kvietė pasimylėti tiesiog mikriuke, o žvejas apšaukė, kad ne taip laiko puodelį

Delfi Plius The Economist

Kaip vienas sakinys Zelenskį pavertė pavojingiausiu Putino priešu

„Anonymous“ įgyvendina savo pažadus: per 5 dienas apkartino gyvenimą ne tik Rusijai, bet ir Baltarusijai

Delfi Plius Greta Katkevičienė

Užgavėnių šventimas praeitame amžiuje: gąsdino vaikus, blynus vadino Kauno restoranų išmone, o didžiausias vargas buvo nesusituokusiems

Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Forumas „Pauzė“

Diskusija: tvarios empatiškos lyderystės ir verslo sėkmės koreliacija

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Eugenija Grižibauskienė

Rinkos chuliganams vadovaujantis Braukyla – apie kosminį augimą, ypatinguosius klientus ir pusės tūkstančio jaunėlių komandą

Delfi Plius Sniego pilys

Kur atsidūrė senųjų Kremliaus šulų šeimos po jų mirties ar atstatydinimo: istorija byloja apie nepavydėtinus likimus

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Sovietų ir arabų planas prieš Izraelį: tai turėjo išspręsti „žydų klausimą“ visiems laikams

TOP новостей

Karas Ukrainoje

Война в Украине. Взрывы в городах, ожидание переговоров сторон

Противостояние российской агрессии со стороны...

Политолог: тактика России меняется, НАТО медлит

Профессор Института международных отношений и...

Спецэфир DELFI с Матвеем Ганапольским и Насткой Федченко из Киева: "И вы тоже должны быть готовы"

Россия продолжает военное вторжение в Украину по...

Премьер Литвы заговорила об "атомных" санкциях в отношении России: это точно не SWIFT

Премьер-министр Литвы в среду еще раз подчеркнула, что...

Премьер-министр: Литва могла бы выжить и без газпромовского газа (3)

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что Литва...