"Мы больше всего говорили о том, что у Литвы возникла необходимость усилить охрану внутренней границы. Это важно для двустороннего движения между Литвой и Польшей", - сказала Ингрида Шимоните во вторник в Сейме журналистам о своей беседе с главой польского правительства.
"У нас с премьером Матеушем Моравецким такая договоренность, что если складывается какая-нибудь ситуация, то мы вежливо информируем друг друга заранее, чтобы соседи просто знали", - сказала она.
По словам главы литовского правительства, цель прибывающих из Беларуси в Литву иностранцев - Западная Европа, поэтому они стараются покинуть Литву и следуют через Польшу.
Польша вернула Литве несколько десятков пытавшихся добраться до Западной Европы мигрантов, которые прибыли через Беларусь.
Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что в целях обуздания возросшего потока нелегальных мигрантов усилила контроль лиц и транспортных средств на границе с Польшей.
В этом году на границе Литвы и Беларуси в общей сложности задержано более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 20 раз больше, чем за весь прошлый год.
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