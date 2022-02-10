"Не считая это центральным сценарием, потому что мы еще надеемся, что дипломатическое решение и здравый смысл и в этой ситуации могут возобладать, (...) правительство примет людей, бегущих от войны", - сказала премьер журналистам в среду после заседания правительства.
И все же никаких подробностей она не привела.
О том, что литовские ведомства готовятся к вероятному приему беженцев из Украины, сказала BNS и министр внутренних дел Агне Билотайте. По ее словам, прогнозировать вероятный поток беженцев сложно, поэтому ведется подготовка к разным сценариям.
"Мы понимаем, что так или иначе нашему государству нужно быть готовым - будет ли это 3 тыс. или более 30 тыс. человек", - сказала министр.
Россия сконцентрировала на границе с Украиной более 100 тыс. военнослужащих и военную технику. Запад опасается, что РФ может вторгнуться в Украину, хотя Москва это отрицает.
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