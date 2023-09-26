Премьер-министр: коллеги, не сообщившие о членстве в компартии, поступили не совсем мудро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Tomas Vinickas

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что парламентарии, которые в своих официальных биографиях не указали факт членства в коммунистической партии, поступили "не совсем мудро". Глава правительства говорит, что вместо оправданий по поводу своей прежней партийной принадлежности этим парламентариям следует признать, что они совершили ошибку.

"На мой взгляд, было бы проще, если бы все они об этом заявили. Поскольку некоторые коллеги заявили, то те коллеги, которые не заявили, – ну, как сказать, возможно, они не совсем мудро поступили", – заявила И. Шимоните во вторник журналистам в Сейме.

"Думаю, не нужно оправдываться, просто надо признать это как ошибку", — объяснила она.

Тем не менее премьер-министр заявила, что не хочет читать нравоучений о прошлых ошибках ни своим коллегам по партии, ни политическим оппонентам.

"Знаете, очень легко читать нравоучения и разглагольствовать, когда у тебя нет даже технической возможности быть бывшим членом Коммунистической партии. Поэтому я и не хочу никому читать эти нравоучения", – сказала И. Шимоните.

"Возможно, люди думали, что партии – это только те партии, которые являются партиями независимой Литвы – что и говорили некоторые люди, которые не сообщили об этом. О каких-то связях некоторых людей с партией можно было догадываться, учитывая их прошлую карьеру и принадлежность к определенным политическим силам", – продолжила политик.

В документах компартии, хранящихся в архивах Литвы, были обнаружены дела 12 нынешних парламентариев, говорится в расследовании, проведенном порталом 15min. Согласно опубликованным данным, почти во всех парламентских фракциях есть бывшие члены коммунистической партии.

Установлено, что в настоящее время в Сейме работают 20 бывших членов коммунистической партии (КПСС).

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