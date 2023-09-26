Премьер-министр: коллеги, не сообщившие о членстве в компартии, поступили не совсем мудро

"На мой взгляд, было бы проще, если бы все они об этом заявили. Поскольку некоторые коллеги заявили, то те коллеги, которые не заявили, – ну, как сказать, возможно, они не совсем мудро поступили", – заявила И. Шимоните во вторник журналистам в Сейме.

"Думаю, не нужно оправдываться, просто надо признать это как ошибку", — объяснила она.

Тем не менее премьер-министр заявила, что не хочет читать нравоучений о прошлых ошибках ни своим коллегам по партии, ни политическим оппонентам.

"Знаете, очень легко читать нравоучения и разглагольствовать, когда у тебя нет даже технической возможности быть бывшим членом Коммунистической партии. Поэтому я и не хочу никому читать эти нравоучения", – сказала И. Шимоните.