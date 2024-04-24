Премьер-министр: кандидатуру на должность министра образования не стоит ожидать ранее лета

"Учитывая, что сейчас – время зачетов и собираемся вступить в сессию вступительных экзаменов, то очередная замена людей, возможно, была бы неоптимальной. Но летом, когда правительство должно получить полномочия, ситуация, вероятно, будет иной. Однако я считаю, что у министерства должен быть новый руководитель", – заявила И. Шимоните в интервью для Elta.

По ее словам, вопросы о промежуточных проверках, заставившие министра Г. Якштаса уйти в отставку, сейчас взяла на себя министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

"Я думаю, надо позволить ей закончить эту работу, а подготовиться к осени, обновленным программам и новому сезону мог бы и другой человек", – добавила премьер-министр.