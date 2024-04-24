2024.04.24 16:42

Премьер-министр: кандидатуру на должность министра образования не стоит ожидать ранее лета

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что кандидатуру на должность министра образования, науки и спорта стоит ожидать не ранее лета – когда правому правительству придется вернуть полномочия избранному президенту. Поэтому, отмечает И. Шимоните, баллотирующаяся в президенты страны, в настоящее время поиск замены ушедшему в отставку Гинтаутасу Якштасу не ведется.

"Учитывая, что сейчас – время зачетов и собираемся вступить в сессию вступительных экзаменов, то очередная замена людей, возможно, была бы неоптимальной. Но летом, когда правительство должно получить полномочия, ситуация, вероятно, будет иной. Однако я считаю, что у министерства должен быть новый руководитель", – заявила И. Шимоните в интервью для Elta.

По ее словам, вопросы о промежуточных проверках, заставившие министра Г. Якштаса уйти в отставку, сейчас взяла на себя министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

"Я думаю, надо позволить ей закончить эту работу, а подготовиться к осени, обновленным программам и новому сезону мог бы и другой человек", – добавила премьер-министр.

И несмотря на желание партнеров по коалиции и оппозиции как можно скорее увидеть нового министра образования, по мнению премьер-министра, торопиться нет смысла.

"Сейчас ведется интенсивный поиск решения проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Я не говорю, что поиски не ведутся, но сейчас не вижу особого смысла в спешке", – сказала премьер-министр.

Из-за сохраняющихся проблем с промежуточными проверками министр образования, науки и спорта Г. Якштас ушел в отставку. Его обязанности временно возложены на министра социальной защиты и труда М. Навицкене.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии