Премьер-министр: ЕЦБ, повышая процентные ставки, реагирует "по учебнику", но последствия могут быть разными

"Дело в том, что за очень короткий срок рост базовых процентных ставок был очень значительным, стремительным, но это классика монетарной политики ЦБ. Когда ЦБ кажется, что инфляция замедляется недостаточно быстро, он прибавляет процентную ставку, так было всегда", – заявила И. Шимоните журналистам во вторник.
"Сейчас проблема в том, что это произошло за очень короткий срок: фактически за год ставки выросли на 4 проц. пункта, такого феномена мы еще не видели, но и такого уровня инфляции, какой был в 2022 году, мы тоже не видели", – отметила она.
Политик заверила, что повышение процентных ставок приводит не только к замедлению инфляции, но и к подорожанию кредитования и его доступности для бизнеса.
"ЦБ реагирует по учебнику, и последствия для реальной экономики не обязательно могут быть исключительно положительными. Инфляция замедляется, и это очевидно, но стоимость кредита и доступность новых кредитов для бизнеса и экономики – это, конечно, проблема, когда процентные ставки такие высокие, как сейчас", – сказала глава правительства.
"Не берусь предсказывать, какой будет будущая политика ЕЦБ, потому что это были бы спекуляции с моей стороны. Было бы здорово, если бы как можно скорее возникла ситуация, когда правление ЕЦБ решит, что действительно можно остановиться. В таком случае новый баланс позволил бы всей остальной реальной экономике приспособиться", – подчеркнула она.
В минувший четверг совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение о повышении всех трех ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов. Это уже десятое повышение подряд.
Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5 проц., ставка по маржинальным кредитам – до 4,75 проц., ставка по депозитам – до 4 проц. Ставки вступят в силу 20 сентября 2023 г.