Премьер-министр: ЕЦБ, повышая процентные ставки, реагирует "по учебнику", но последствия могут быть разными

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, Европейский центральный банк (ЕЦБ) после очередного повышения процентных ставок действует "по учебнику", однако для реальной экономики это может иметь негативные последствия. Тем не менее она не взялась давать прогнозы относительно будущей политики ЕЦБ касательно процентных ставок.

"Дело в том, что за очень короткий срок рост базовых процентных ставок был очень значительным, стремительным, но это классика монетарной политики ЦБ. Когда ЦБ кажется, что инфляция замедляется недостаточно быстро, он прибавляет процентную ставку, так было всегда", – заявила И. Шимоните журналистам во вторник.

"Сейчас проблема в том, что это произошло за очень короткий срок: фактически за год ставки выросли на 4 проц. пункта, такого феномена мы еще не видели, но и такого уровня инфляции, какой был в 2022 году, мы тоже не видели", – отметила она.

Политик заверила, что повышение процентных ставок приводит не только к замедлению инфляции, но и к подорожанию кредитования и его доступности для бизнеса.

"ЦБ реагирует по учебнику, и последствия для реальной экономики не обязательно могут быть исключительно положительными. Инфляция замедляется, и это очевидно, но стоимость кредита и доступность новых кредитов для бизнеса и экономики – это, конечно, проблема, когда процентные ставки такие высокие, как сейчас", – сказала глава правительства.

"Не берусь предсказывать, какой будет будущая политика ЕЦБ, потому что это были бы спекуляции с моей стороны. Было бы здорово, если бы как можно скорее возникла ситуация, когда правление ЕЦБ решит, что действительно можно остановиться. В таком случае новый баланс позволил бы всей остальной реальной экономике приспособиться", – подчеркнула она.

В минувший четверг совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение о повышении всех трех ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов. Это уже десятое повышение подряд.

Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5 проц., ставка по маржинальным кредитам – до 4,75 проц., ставка по депозитам – до 4 проц. Ставки вступят в силу 20 сентября 2023 г.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии