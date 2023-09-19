Премьер-министр: ЕЦБ, повышая процентные ставки, реагирует "по учебнику", но последствия могут быть разными

"Дело в том, что за очень короткий срок рост базовых процентных ставок был очень значительным, стремительным, но это классика монетарной политики ЦБ. Когда ЦБ кажется, что инфляция замедляется недостаточно быстро, он прибавляет процентную ставку, так было всегда", – заявила И. Шимоните журналистам во вторник.

"Сейчас проблема в том, что это произошло за очень короткий срок: фактически за год ставки выросли на 4 проц. пункта, такого феномена мы еще не видели, но и такого уровня инфляции, какой был в 2022 году, мы тоже не видели", – отметила она.

Политик заверила, что повышение процентных ставок приводит не только к замедлению инфляции, но и к подорожанию кредитования и его доступности для бизнеса.