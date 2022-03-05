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Премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции в правительстве в субботу подтвердила, что безопасности Литвы ничего не угрожает. И она постоянно укрепляется.

"Главное сообщение, которое мы хотели бы передать и повторить сегодня, заключается не только в том, что в настоящее время безопасности Литвы ничего не угрожает, но и в том, что она постоянно укрепляется", - сказала И. Шимоните.

"Хотя само собой разумеется, люди переживают, информации много и она шокирующая. И свидетельства войны сокрушительны, они шокируют, эмоционально крайне тяжело понять, что такие зверства творятся в важной и братской для нас стране. Однако, как правильно посоветовали Вооруженные силы Литвы, нам нужно искать способы, которыми каждый из нас мог бы помочь в этой ситуации", — сказала глава правительства.

Премьер-министр призвала к спокойствию, к серьезности, к воздержанию от действий, которые "могут подразумевать нетерпимость из-за национальной принадлежности".

"И вместе мы сможем помочь народу Украины, чем сможем", — сказала она.

И. Шимоните заявила, что в субботу поедет в Алитус, где находится центр для беженцев.

Глава правительства выразила надежду, что обещанные гуманитарные коридоры в Украине действительно заработают.

"Очень надеюсь, что пока неясные, но обещанные обстоятельства гуманитарного коридора позволят эвакуировать женщин и детей, стариков и больных с территории боевых действий. (…) А это значит, что количество людей на западе Украины или в ЕС будет увеличиваться", — сказала И. Шимоните.

На пресс-конференции И. Шимоните также оценила критику НАТО, высказанную лидером Украины Владимиром Зеленским, после очередного повторения того, что воздушное пространство Украины не будет закрыто.

"Критика президента Зеленского понятна, потому что это его страна, его люди погибают после обстрелов Путина. Но мы уже говорили о бесполетной зоне и последствиях, если бы НАТО объявило об этом, я бы не хотела повторяться", — сказала И. Шимоните.

В пятницу она заявила, что объявление воздушного пространства Украины бесполетной зоной будет означать прямое вмешательство НАТО в вооруженный конфликт, что сейчас является "безответственным".

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