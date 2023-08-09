09 августа 2023 г. 10:28

Премьер-министр: белорусский режим должен ответить за преступления против своего народа и за преступления в Украине

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Спустя три года после незаконных и непризнанных президентских выборов в Беларуси премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что минский режим должен ответить за репрессии против народа своей страны и военные преступления в Украине.

"3 года назад Лукашенко украл выборы и подавил мирные протесты. В настоящее время он удерживает около 1,5 тыс. политзаключенных и является пособником России в войне против Украины", — написала И. Шимоните в социальной сети Х в среду.

"Белорусский режим должен понести ответственность за преступления против своего народа и военные преступления в Украине — во имя свободной Беларуси и мирной Европы", — заявила политик.

Три года назад в Беларуси прошли непризнанные западными странами президентские выборы, на которых за многолетнего главу государства Александра Лукашенко якобы проголосовало 80,1 проц. избирателей. По официальным данным, представитель оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место с 10,12 проц. голосов, но она не признала итоги выборов. Сама С. Тихановская в ночь на 11 августа покинула Беларусь ради собственной безопасности и в настоящее время находится в Литве.

Фальсификация выборов вызвала в стране огромную волну протестов, но минский режим насильственно подавил их – тысячи были арестованы, несколько человек убиты.

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