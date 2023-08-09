Премьер-министр: белорусский режим должен ответить за преступления против своего народа и за преступления в Украине

"3 года назад Лукашенко украл выборы и подавил мирные протесты. В настоящее время он удерживает около 1,5 тыс. политзаключенных и является пособником России в войне против Украины", — написала И. Шимоните в социальной сети Х в среду.

"Белорусский режим должен понести ответственность за преступления против своего народа и военные преступления в Украине — во имя свободной Беларуси и мирной Европы", — заявила политик.

Три года назад в Беларуси прошли непризнанные западными странами президентские выборы, на которых за многолетнего главу государства Александра Лукашенко якобы проголосовало 80,1 проц. избирателей. По официальным данным, представитель оппозиции Светлана Тихановская заняла второе место с 10,12 проц. голосов, но она не признала итоги выборов. Сама С. Тихановская в ночь на 11 августа покинула Беларусь ради собственной безопасности и в настоящее время находится в Литве.