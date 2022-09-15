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После того как оппозиция Сейма инициировала интерпелляцию министру энергетики Дайнюсу Крейвису, премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что она доверяет министру.
Ingrida Šimonytė ir Dainius Kreivys
Ingrida Šimonytė ir Dainius Kreivys
© DELFI / Tomas Vinickas

"Я полностью доверяю министру и у меня нет к нему претензий относительно того, что он делает", - в четверг в Сейме журналистам сказала премьер.

Самому процессу интерпелляции она не придает большого значения. "Такова работа оппозиции, что еще я могу прокомментировать", - сказала И. Шимоните.

Она добавила, что критика меньшинства Сейма в адрес министра не всегда обоснованная.

"Упрекать министра в том, чего не было сделано за последние 8-10 лет, тем более, упрекать министра в том, что его жена – талантливый дипломат, на мой взгляд, непрофессионально", - сказала премьер.

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Однако у премьера были определенные замечания относительно работы министра Д. Крейвиса в составе этого правительства.

"Мне действительно приходилось говорить упреки, но разочаровываться в нем настолько, чтобы я попросила министра подумать, может ли он продолжать работу – нет", - заверила И. Шимоните.

Крейвис: я чувствую доверие со стороны премьера

На вопрос, чувствует ли он поддержку главы правительства и общественности, министр энергетики сказал, что у него есть поддержка со стороны И. Шимоните.

"Я чувствую доверие со стороны премьер-министра, а доверие общества к политикам проверяется во время выборов", - сказал он.

После встречи с членами фракции демократов "Во имя Литвы" министр заверил, что готов к интерпелляции, организуемой оппозицией.

"Как политик я, наверное, всегда должен быть готов. Но я хочу сказать, что Правительство настроено помочь людям, насколько это возможно. Делает это и будет делать. Война и в Украине, и энергетическая война. Действия Правительства тверды, мы видим людей, мы видим их заботы, и на эти заботы последует ответ", - подчеркнул министр.

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