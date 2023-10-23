Премьер Литвы встретилась с Тихановской: вопрос свободной Беларуси остается в литовской и международной повестках

"Во всех международных форматах – Евросоюза, ООН, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других – мы четко и громко требуем от режима Лукашенко освободить и полностью реабилитировать политзаключенных, провести в Беларуси свободные и справедливые выборы и обеспечить основополагающее право граждан Беларуси самим решать будущее своей страны", – подчеркнула премьер-министр.

Она также подчеркнула, что Литва продолжит активно добиваться расширения санкций ЕС против режима Александра Лукашенко за помощь России в войне против Украины и нарушения прав человека в Беларуси, а также не будет поддерживать исключения относительно транзита калийных удобрений через территорию Литвы.