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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в среду, что Европейская комиссия (ЕК), вполне вероятно, опубликует обновленные правила транзита российских товаров в Калининграде на этой неделе.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Вполне вероятно, что где-то на этой неделе ЕК опубликует свой обновленный текст руководящих принципов", — сказала журналистам в Сейме Шимоните.

Российские СМИ сообщили, что Еврокомиссия снимет ограничения на транзит некоторых подсанкционных товаров в Калининград после того, как Москва и Евросоюз договорились о том, что грузовые перевозки между отдельными частями России не могут быть запрещены.

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Издание "Известия" со ссылкой на высокопоставленные российские источники утверждает, что это соглашение полностью устраивает Москву, но литовские власти якобы отказывают в разрешении транзита подсанкционных товаров в Калининград.

Премьер не стала комментировать эту информацию.

"Бесполезно комментировать российские СМИ", — сказала премьер.

Она сказала, что не будет комментировать предполагаемое содержание обновленных рекомендаций, пока они не будут официально опубликованы.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину. Они запрещают ввоз указанных товаров на территорию ЕС.

Правила были обновлены после того, как Россия пригрозила принять ответные меры, когда в июне вступили в силу ограничения на транзит некоторых российских товаров, таких, как сталь и черные металлы.

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