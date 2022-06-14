Премьер Литвы: война в Украине показала, что борьба с большевистским драконом продолжается

"Каждый год День скорби и надежды имеет свой особый оттенок. В этом году он имеет новое значение, потому что война в Украине показала, что борьба с драконом большевистской оккупации еще не окончена", - говорится в заявлении премьер-министра.

По ее словам, раньше казалось, что первой крайне болезненной раной оккупации для Литвы была депортация населения в вагонах для животных, и все закончилось, когда Литву покинул последний представитель оккупационной армии, но война в Украине показала, что борьба еще не завершилась.

"Теперь мы можем уточнить, что прилагая огромные усилия в войне в Украине, чтобы окончательно покончить с этой тоталитарной империей, мы убедились, что когда дракону отрубают голову, вырастает другая - еще более свирепая", - заявила глава правительства.

"Мы являемся нацией, которая много страдала, но именно поэтому мы можем черпать силу и надежду из нашей истории. Наши деды выдержали испытание изгнанием, не сломились, а главное сохранили человечность. Это укрепляет веру в то, что мы выдержим и последние конвульсии этого многоголового дракона и, наконец, сможем сказать, что очень долгая и трудная борьба с советским империализмом выиграна", — отметила премьер-министр.

Во вторник в Литве проходят мероприятия Дня скорби и надежды - 14 июня советские власти, оккупировавшие страну 81 год назад, начали массовые депортации в глубь Советского Союза.

В этот день памятные мероприятия пройдут в Вильнюсе и других местах Литвы.

В 11.59 минутой молчания была почтена память о жертвах оккупации по всей стране.

14 июня 1941 года, в 3 часа утра советские репрессивные структуры начали массовую депортацию литовского населения на отдаленные северные территории.

По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы , за несколько дней около 18 000 человек были загнаны в вагоны для животных и депортированы с родины.

15 июня 1940 года Советский Союз оккупировал Литву. За время этой оккупации было брошено в тюрьмы и депортировано 280 тысяч граждан Литвы.