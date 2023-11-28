Премьер Литвы: важнейшие задачи правительства на 2024 г. – укрепление национальной обороны и энергетическая независимость

По ее словам, в 2024 г. правительство будет стремиться реализовать свою программу в максимальном объеме, одновременно отвечая на возникающие геополитические вызовы – продолжающееся полномасштабное вторжение в Украину, подъем политических сил, выступающих против либеральной демократии в Европе.
"Мы постараемся максимально реализовать нашу программу настолько, насколько удастся, но наряду с этим будем решать те задачи, которые поставила перед нами жизнь, положила на стол", – сказала И. Шимоните на форуме Verslas 2024 ("Бизнес 2024") во вторник.
По словам премьер-министра, главным приоритетом правительства "естественно, есть, была и будет" национальная оборона. "Наверное, это наивысший (приоритет) что касается нашего окружения, нас как страны, которую должны выбирать инвесторы, где люди, бизнес и неправительственные организации могут чувствовать себя комфортно", – сказала премьер-министр.
К концу срока, отметила премьер-министр, Кабинет министров будет стремиться "завершить как можно больше проектов", необходимых для развития военной мобильности Литвы и направленных на скорейшее размещение бригады немецких военных в Литве.
"Мы то государство, которое хочет, чтобы здесь были наши партнеры, здесь стояли их сапоги на земле, здесь они были готовы сражаться плечом к плечу с Литовской армией, модернизация которой также является первоочередной задачей. А не чтобы всегда думать, достаточно ли 14 дней или недостаточно для прибытия кого-то нам на помощь", – сказала И. Шимоните.
"Это чрезвычайно важный проект лично для меня, для всего правительства", – подчеркнула политик. Вторым приоритетом И. Шимоните назвала энергетическую политику, упомянула достигнутое соглашение о выходе всех стран Балтии из российской энергосистемы ОЭС/ЕЭС (так называемое кольцо БРЭЛЛ) в феврале 2025 г.
"У нас есть сроки, шаги, работа, которую мы должны проделать. Я уверена, что все это произойдет вовремя", – сказала глава правительства.
Она подчеркнула, что Литва, завися от импорта энергоносителей, уязвима, даже если она импортируется из дружественных стран, поэтому необходимы усилия по увеличению производства электроэнергии.
Развитие производства энергии из возобновляемых источников, сказала И. Шимоните, становится важной геополитической целью для всей Европы, чтобы защитить себя от влияния недемократических государств.
"Для нас, как и для других европейских государств, это важный фактор геополитической безопасности. Потому что в жизни уж так сложилось, что, за очень редкими исключениями, ископаемое топливо находится в руках людей, которые негативно относятся к демократии, которые считают нас ничтожными, которыми можно манипулировать разными способами", – заявила И. Шимоните.
"Наша зависимость от таких режимов может стать нашей собственной ахиллесовой пятой. Это очень ярко было продемонстрировало во время недавнего кризиса", – подчеркнула она.
И. Шимоните также выразила удовлетворение тем, что принятая в этом году реформа госслужбы наконец вступит в силу со следующего года, а также отметила, что "происходят также изменения" в сферах образования, здравоохранения и социального обеспечения.
Хотя дискуссии "обычно очень сложные", признала премьер-министр.
"Потому что люди хотят противоположных вещей одновременно. Они хотят иметь все у себя во дворе и самого высокого качества, когда это не делается ни за 33% ВВП, ни вообще не делается, и даже нет смысла это делать.
Однако на дискуссии о местной и центральной политике или об одномандатных и многомандатных демократических системах иногда, к сожалению, тратится время, которое мы могли бы выделить для других дел", – сказала И. Шимоните.
Срок полномочий этого Кабмина должен истечь в конце следующего года, после того как новом правительство принесет присягу президенту.