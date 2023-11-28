Премьер Литвы: важнейшие задачи правительства на 2024 г. – укрепление национальной обороны и энергетическая независимость

К концу срока, отметила премьер-министр, Кабинет министров будет стремиться "завершить как можно больше проектов", необходимых для развития военной мобильности Литвы и направленных на скорейшее размещение бригады немецких военных в Литве.

По словам премьер-министра, главным приоритетом правительства "естественно, есть, была и будет" национальная оборона. "Наверное, это наивысший (приоритет) что касается нашего окружения, нас как страны, которую должны выбирать инвесторы, где люди, бизнес и неправительственные организации могут чувствовать себя комфортно", – сказала премьер-министр.

"Мы постараемся максимально реализовать нашу программу настолько, насколько удастся, но наряду с этим будем решать те задачи, которые поставила перед нами жизнь, положила на стол", – сказала И. Шимоните на форуме Verslas 2024 ("Бизнес 2024") во вторник.

По ее словам, в 2024 г. правительство будет стремиться реализовать свою программу в максимальном объеме, одновременно отвечая на возникающие геополитические вызовы – продолжающееся полномасштабное вторжение в Украину, подъем политических сил, выступающих против либеральной демократии в Европе.

Она подчеркнула, что Литва , завися от импорта энергоносителей, уязвима, даже если она импортируется из дружественных стран, поэтому необходимы усилия по увеличению производства электроэнергии.

"У нас есть сроки, шаги, работа, которую мы должны проделать. Я уверена, что все это произойдет вовремя", – сказала глава правительства.

"Это чрезвычайно важный проект лично для меня, для всего правительства", – подчеркнула политик. Вторым приоритетом И. Шимоните назвала энергетическую политику, упомянула достигнутое соглашение о выходе всех стран Балтии из российской энергосистемы ОЭС/ЕЭС (так называемое кольцо БРЭЛЛ ) в феврале 2025 г.

"Мы то государство, которое хочет, чтобы здесь были наши партнеры, здесь стояли их сапоги на земле, здесь они были готовы сражаться плечом к плечу с Литовской армией, модернизация которой также является первоочередной задачей. А не чтобы всегда думать, достаточно ли 14 дней или недостаточно для прибытия кого-то нам на помощь", – сказала И. Шимоните.

"Для нас, как и для других европейских государств, это важный фактор геополитической безопасности. Потому что в жизни уж так сложилось, что, за очень редкими исключениями, ископаемое топливо находится в руках людей, которые негативно относятся к демократии, которые считают нас ничтожными, которыми можно манипулировать разными способами", – заявила И. Шимоните.

"Наша зависимость от таких режимов может стать нашей собственной ахиллесовой пятой. Это очень ярко было продемонстрировало во время недавнего кризиса", – подчеркнула она.

И. Шимоните также выразила удовлетворение тем, что принятая в этом году реформа госслужбы наконец вступит в силу со следующего года, а также отметила, что "происходят также изменения" в сферах образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Хотя дискуссии "обычно очень сложные", признала премьер-министр.