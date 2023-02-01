"Мы так откормлены этой русской культурой в годы оккупации, настолько укоренился миф о том, что русская культура какая-то очень великая, будто в мире мало богатых и очень интересных культур. Мы просто о них ничего не знали. Иногда мне кажется, что мы сами создаем это клише, а часть нашего общества ставит русскую культуру где-то очень высоко на пьедестал, чуть ли не так, чтобы она была единственной, а другая часть хочет ее полностью списать", - радиостанции "Znad Wilii" сказала И. Шимоните.

Однако премьер-министр подчеркивает, что ее не удивляет ощущающееся в последнее время в обществе некое неприятия русской культуры.

"Я думаю, что есть некая интоксикация русской культурой в обществе. Пожалуй, меня ничуть не удивляет нежелание ставить, читать, слушать или еще что-то с ней (русской культурой – ELTA) делать. Я не думаю, что здесь есть какое-то принуждение, потому что и сейчас я считаю, что какого-нибудь Варлама Шаламова с "Колымскими рассказами" людям стоит почитать", отметила И. Шимоните.

"Но очевидно, что такое очень плотное или большое выделение русской культуры в каком-то репертуаре наших театров или где-то, как мне кажется, уже давно является историческим обстоятельством, скорее всего потому, что о других культурах: польской, шведской, украинской культуре или испанской культуре, мы просто очень мало говорили об этом", - добавила она.