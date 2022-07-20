Премьер Литвы: в связи с увеличением числа случаев COVID-19 изменений мы не планируем

"Мы действительно пока не планируем никаких изменений, потому что число заболевших увеличивается, но ситуация как по госпитализации, особенно по реанимационным койкам, так и по летальности остается стабильно низкой. Фактом является то, что в больницы с диагнозом коронавирус попадает больше людей, но и здесь больше "с", чем "от". Оценивая с точки зрения "от", мы пока видим однозначные цифры реанимации", - сказала И. Шимоните.
Также, по словам премьера, данные, публикуемые Департаментом статистики, свидетельствуют о том, что в реанимационных палатах чаще всего оказываются непривитые люди.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что, как правило и практически каждый день публикуемая статистика показывает, что люди, попадающие в реанимационные палаты, не были привиты ни разу. Хотя таких людей немного, это достаточно характерно", - сказала она.
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