Премьер Литвы: в связи с увеличением числа случаев COVID-19 изменений мы не планируем

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Хотя в последнее время наблюдается увеличение числа случаев заражения COVID-19, премьер-министр Ингрида Шимоните отмечает, что изменения пока не обсуждаются. Как отмечает премьер-министр, показатели госпитализации и смертности остаются стабильно низкими.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Julius Kalinskas

"Мы действительно пока не планируем никаких изменений, потому что число заболевших увеличивается, но ситуация как по госпитализации, особенно по реанимационным койкам, так и по летальности остается стабильно низкой. Фактом является то, что в больницы с диагнозом коронавирус попадает больше людей, но и здесь больше "с", чем "от". Оценивая с точки зрения "от", мы пока видим однозначные цифры реанимации", - сказала И. Шимоните.

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Также, по словам премьера, данные, публикуемые Департаментом статистики, свидетельствуют о том, что в реанимационных палатах чаще всего оказываются непривитые люди.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что, как правило и практически каждый день публикуемая статистика показывает, что люди, попадающие в реанимационные палаты, не были привиты ни разу. Хотя таких людей немного, это достаточно характерно", - сказала она.

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