Премьер Литвы в Румынии: Литва поддерживает полноправное членство страны в Шенгенской зоне

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: LRV

Во вторник в Бухаресте премьер-министр Ингрида Шимоните встретилась с премьер-министром Румынии Йоном-Марчелом Чолаку. По словам И. Шимоните, Литва поддерживает полноправное членство страны в Шенгенской зоне.

Как сообщает правительство, на встрече обсуждались региональная безопасность, гибридные угрозы, исходящие от России, вопрос поддержки Украины и двусторонние отношения между Литвой и Румынией.

"Защищая наш общий европейский дом и ценности, мы должны быть решительными и не поддаваться российскому запугиванию. Победа Украины – это то, к чему мы должны стремиться вместе", – заявила во время встречи И. Шимоните, отметив, что тесное сотрудничество между Литвой и Румынией и другими государствами региона необходимо укреплять в различных форматах.

На встрече также обсуждалось сотрудничество стран в "Инициативе трех морей" и в сферах развития транспортной инфраструктуры и возобновляемой энергетики, укрепления экономических связей.

Также участники встречи говорили о развитии инфраструктурных проектов и возобновляемых источников энергии, экспорте украинского зерна. Премьер подчеркнула, что поддержка Румынии, особенно в сфере транзита украинского зерна, была и остается чрезвычайно важной для Украины.

Обсуждался и вопрос поддержки европейской интеграции Украины, Молдовы и стран Западных Балкан, исходя из прогресса кандидатов в реализации реформ, указывает правительство.

В марте этого года Румыния и Болгария будут частично интегрированы в Шенгенскую зону свободного передвижения.

Шенгенская зона была создана в 1985 году и включает в себя 23 из 27 стран-членов ЕС и их ассоциированных соседей Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

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