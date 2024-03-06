Премьер Литвы в Румынии: Литва поддерживает полноправное членство страны в Шенгенской зоне

Как сообщает правительство, на встрече обсуждались региональная безопасность, гибридные угрозы, исходящие от России, вопрос поддержки Украины и двусторонние отношения между Литвой и Румынией.

"Защищая наш общий европейский дом и ценности, мы должны быть решительными и не поддаваться российскому запугиванию. Победа Украины – это то, к чему мы должны стремиться вместе", – заявила во время встречи И. Шимоните, отметив, что тесное сотрудничество между Литвой и Румынией и другими государствами региона необходимо укреплять в различных форматах.

На встрече также обсуждалось сотрудничество стран в "Инициативе трех морей" и в сферах развития транспортной инфраструктуры и возобновляемой энергетики, укрепления экономических связей.