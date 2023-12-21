Премьер Литвы: в новом году результат может быть лучше, если увеличится потребление

Также, по ее словам, благодаря высоким зарплатам и низкой инфляции реальные доходы будут расти, поэтому можно ожидать более быстрого потребления и лучших экономических результатов.

"Прогноз ЦБ остается лучше, чем тот, по которому планировали бюджет. Но разница небольшая, Минфин предполагал рост ВВП в 1,7%. В следующем году результат может быть лучше, если увеличится потребление, для этого есть немало предпосылок", – сказала Шимоните в интервью на Žinių radijаs.

Она надеется, что Европейский центробанк пересмотрит базовые процентные ставки, что создаст условия для оживления потребления и улучшит экономическую ситуацию. Шимоните подчеркнула, что влияние таких шагов будет зависеть от осторожности потребителей.

"Я не берусь гадать, что будет делать ЕЦБ с базовой процентной ставкой. Но, вероятно, что может быть пересмотр и там. Вероятно, что сложится такая ситуация для потребителей, что появится больше финансовых поводов для потребления", – сказала премьер.