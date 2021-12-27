Премьер Литвы: в критической ситуации возможен жесткий карантин

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Если в Литве снова придется ввести карантин, он будет непродолжительным, но жестким, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.
Igrida Šimonytė
Igrida Šimonytė
© DELFI / Julius Kalinskas

"Если реанимации в больницах заполнятся до критического показателя, думаю, можно рассчитывать на жесткий карантин. Короткий, но жесткий", – сказала в интервью на TV3 премьер.

Она напомнила, что правительство решило ввести жесткие ограничения в том случае, если в реанимации будут заполнены 240 коек. По словам Шимоните, будет ли достигнут такой результата - зависит от людей и их сознательности.

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"Сейчас заполнена половина от этого количества, в какой-то момент количество больных росло, потом уменьшилось, сейчас ситуация кажется стабильной, но думаю, не надо себя обманывать, количество заполненных коек так или иначе будет расти", – сказала она.

"Это зависит в основном от людей. Если люди решили, что ситуация стабильная, праздники, и можно расслабиться, не носить маски, собираться, танцевать и петь с людьми, с которыми ты близко не общаешься, то конечно, есть вероятность, что количество новых случаев будет расти очень быстро", – сказала премьер.

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