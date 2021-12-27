"Если реанимации в больницах заполнятся до критического показателя, думаю, можно рассчитывать на жесткий карантин. Короткий, но жесткий", – сказала в интервью на TV3 премьер.
Она напомнила, что правительство решило ввести жесткие ограничения в том случае, если в реанимации будут заполнены 240 коек. По словам Шимоните, будет ли достигнут такой результата - зависит от людей и их сознательности.
"Сейчас заполнена половина от этого количества, в какой-то момент количество больных росло, потом уменьшилось, сейчас ситуация кажется стабильной, но думаю, не надо себя обманывать, количество заполненных коек так или иначе будет расти", – сказала она.
"Это зависит в основном от людей. Если люди решили, что ситуация стабильная, праздники, и можно расслабиться, не носить маски, собираться, танцевать и петь с людьми, с которыми ты близко не общаешься, то конечно, есть вероятность, что количество новых случаев будет расти очень быстро", – сказала премьер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: в критической ситуации возможен жесткий карантин
Если в Литве снова придется ввести карантин, он...
Врач из Израиля сравнил условия в Литве и в своей стране: одна вещь очень не понравилась (19)
Литовцы более дисциплинированные люди, чем...
Синоптики рассказали о погоде после Рождества: какие ждут перемены и когда
В ближайшие дни погода останется зимней.
Управлять инфляцией может быть сложно: почему цены в Литве растут быстрее, чем в других странах ЕС (10)
Рост цен вызывает головную боль во всем мире, но...
Политический прогноз на следующий год: рейтинги консерваторов продолжат падать (7)
Рассуждая о перспективах следующего года,...