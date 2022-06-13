Премьер Литвы в интервью Newsweek: слова Путина о Петре I - свидетельство имперских амбиций России

В интервью журналу Newsweek она сказала, что не надо слишком бурно реагировать на дискуссии в российской Думе о намерении Москвы отозвать признание независимости Литвы и назвала это глупостью.

"Я думаю, мы не должны как-то активно реагировать на это, это особый член Думы, очень особенный даже в контексте "Единой России", – сказала Шимоните о Евгении Федорове, предложившем такой проект.

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"С юридической точки зрения, это глупость, – сказала премьер-министр. – У нас есть разные соглашения, которые регламентируют отношения между Литвой и Россией".

"То, что он пытается делать, это то же самое, если бы я просила наш парламент отозвать какой-нибудь договор XVII века, заключенный между ВКЛ и тогдашней Москвой", – сказала Шимоните.

Однако, по ее словам, намного интереснее слова Путина о Петре I.

Премьер имела в виду заявления Путина, сделанные на прошлой неделе, в которых он сравнил себя с царем, который жил в XVIII веке, правление которого отличалось имперской экспансией на Запад и на Восток. В числе его трофеев были части нынешних территорий стран Балтии и Северных стран.

"Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего не отторгал! Он возвращал", – сказал Путин.

"Ну, судя по всему, на нашу долю тоже, значит, выпало возвращать и укреплять", – прибавил он, имея в Виду инвазию Москвы в Украину.

Это редкое признание того, что в основе агрессии лежат имперские амбиции, а не план по "денацификации" Украины и "освобождению" русскоязычных регионов соседней страны.

Шимоните также сказала, что изолированный санкциями Кремль пытается воспользоваться грозящим продовольственным кризисом.

"Есть несколько рискованных моментов, которые Путин мог бы использовать, если мы не проявим бдительность, – предупредила она. – Если возникнет риск, что миллионы людей в Африке или на Ближнем Востоке не смогут купить буханку хлеба, это будет сильным давлением на страны Запада и Украину, хотя на деле во всем виноват Путин".

Шимоните заметила, что главное, наряду с военной помощью Украине - это поиск решения по отблокировке одесского порта и доставке зерна нуждающимся.

Она обратила внимание на российскую дезинформацию против ЕС и НАТО во время роста инфляции и неуверенности в экономике.

По словам премьер-министра, Путин пользуется ростом цен на Западе и по всем каналам, используемым для пропаганды, через фейсбук, YouTube заявляет: "Это из-за глупости вашего правительства вы платите такие деньги, а не потому что я ворвался в страну, не потому что я манипулировал ценами на газ осенью 2021 года. Это потому, что ваше правительство глупое, почему вы его не свергаете?"

"Если вы оптимисты и не думаете, что это случится, подумайте еще раз", – сказала Шимоните.