Премьер Литвы утверждает, что вопрос еврокомиссара будет решен в ближайшие недели: официальное подтверждение – в сентябре

„Председатель Еврокомиссии находится в отпуске до 19 августа. (...) В этот день она уже будет ожидать выдвижения кандидатур от государств. Я думаю, что в любом случае мы примем решения в течение этих двух недель“, - в четверг Žinių radijas сказала премьер-министр.
„Это не означает, что это должно быть официальное выдвижение, как это предусмотрено правовыми актами Литовской Республики – выдвижение правительства, согласие президента и отсутствие возражений со стороны Сейма. Это просто выдвинутые кандидатуры. Если они устроят председателя ЕК, то формальное подтверждение фактически состоится после этого – скорее всего, в сентябре“, - пояснила она.
И. Шимоните напомнила, что на прошлой неделе она обсуждала процесс назначения еврокомиссара с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. По словам премьер-министра, тот факт, что у Литвы пока нет своего кандидата, не влияет на получение важного портфеля еврокомиссара.
„Незадолго до того, как она (У. фон дер Ляйен) ушла в отпуск, у нас была возможность обсудить этот процесс. Она очень четко дала понять, что от того, с какой скоростью до ее возвращения после отпуска страны-члены представят кандидатов, портфели не станут легче или тяжелее“, - отметила глава правительства.
„Председатель ЕК очень четко заверила, что только после того, как все государства выдвинут людей, будет решаться, кто за какую работу сможет взяться“, - добавила она.