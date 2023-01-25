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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, принявшая в среду участие в открытии празднования 700-летия Вильнюса в Музее Великокняжеского дворца, подчеркнула, что и спустя семьсот лет с официального начала истории Вильнюса легенда об основании города ярко иллюстрирует его существование.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Jonas Balčiūnas

По словам премьер-министра, письма Гедиминаса, которые не потеряли своей актуальности, являются уникальной программой идентичности новообразованной столицы, возвещающей о том, что Вильнюс будет объединяющим, гостеприимным, открытым и стремительным городом, гарантирующим мир и справедливость, а его стены будут не разделять, а взращивать все личности как жителей, так и гостей города.

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"Можно смело утверждать, что на протяжении всей истории Вильнюс оставался верен духу писем Гедиминаса, хотя были периоды не только процветания, но и много трудных периодов. Иноземцы жгли и разрушали город, болезненные исторические трагедии обедняли, оставляя раны. Однако полифония Вильнюса звучала и продолжает звучать, а Вильнюс остался гостеприимным городом, ведь жители Вильнюса широко распахнули двери своих домов перед выгнанными войной украинцами", - сказала премьер.

"Символично, что именно в Вильнюсе убежище нашли преследуемые в своих странах белорусы и русские. Верю, что зрелость города – это не его годы, а накопленный опыт и мудрость. Его величие не в площади и не в количестве жителей, а в способности соединить прошлое, настоящее и будущее, а его уникальность состоит в открытости, толерантности и уважении к истории", - отметила она.

В своей речи премьер-министр добавила, что многие страницы литовской истории тесно связаны с историей русинов – белорусов и украинцев – и этот регион по сей день остается восточной границей западной цивилизации. Это означает, что мы должны противостоять сложному геополитическому давлению и в то же время действовать солидарно с народами братского духа, сохраняя сильную взаимную поддержку и взаимопонимание.

"Я хотела бы, чтобы и в дальнейшем мы не пытались втиснуть Вильнюс в какую-то схему, не превращали игру многоголосия и различий в дидактический монолог. Мы должны продолжать своей жизнью передавать послание Вильнюса друг другу, Литве и миру. Письма Гедиминаса не утратили своей актуальности, только сегодня мы должны найти для них своеобразные средства выражения и слова. Давайте будем гостеприимными, открытыми, слушающими и в то же время аутентичными. Давайте не переставать мечтать о Вильнюсе, который к жизни пробудил голос железного волка – не угрожающий, а призывающий объединяться и постоянно творить", – сказала на мероприятии И. Шимоните.

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