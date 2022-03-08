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Участившиеся полеты российских военных самолетов над Балтийским морем удивлять не должны, говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

"Наверное, нас это не должно удивлять. Есть та технология, та тактика, которую использует Россия, и эти инциденты бывали и раньше. Все способы как-то держать руки у людей занятыми — видимо, такая у Кремля привычка", — сказала глава кабмина на пресс-конференции во вторник.

После начала российской инвазии в Украину самолеты НАТО стали ежедневно патрулировать в воздушном пространстве вдоль границы Балтийских стран с Россией и Беларусью.

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Кроме того, на прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции истребители 18 раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить российские военные самолеты, которые нарушили правила полета в международном воздушном пространстве.

"Что нам нужно знать, так это то, что реагируют сразу, есть кому реагировать, Литва в безопасности и находится под защитой НАТО", — сказала премьер.

Начавшаяся война побудила литовских должностных лиц усилить давление на Альянс с тем, чтобы воздушная полиция в странах Балтии была заменена на миссию противовоздушной обороны.

Это означает, что несущие дежурство натовские истребители в случае кризиса смогли бы выполнять боевые задачи.

Сейчас из Литвы и Эстонии осуществляется миссия воздушной полиции стран Балтии, начавшаяся после вступления этих стран в Альянс в 2004 году.

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