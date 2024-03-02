Премьер Литвы: то, что происходит сейчас, очень нравится Кремлю

Польские фермеры с 1 марта отчасти блокируют дорогу на границе с Литвой. Около бывших КПП в Калвария и Будзиско в течение недели они намерены проверять, что тягачи из Литвы везут в Польшу, нет ли в них украинского зерна.
Проверки уже начались, их планируют проводить в течение недели круглосуточно, фермеры будут сменять друг друга каждых 12 часов. Проверки они осуществляют в компании с сотрудниками других служб.
"Я бы так сказала, что мы уже видели ряд протестов фермеров в разных странах, включая Литву, и если можно сказать, какая тема их объединяет, то это "зеленый" курс и расходы на приспосабливание к нему, попытка вернуться назад, снижение бремени, эмиссии CO2.
Я этому не удивляюсь, ведь в июне состоятся выборы в Европарламент, явно, это будет одной из самых горячих тем. То, что это координировано происходит в нескольких странах, я бы связывала именно с этой темой и с болью приспосабливания, которая объективно существует, ведь надо менять привычки", – сказала премьер.
Она напомнила, что перед выборами в парламент Польши тоже был эпизод с блокированием украинского зерна. Такое было и в других странах на границе с Россией.
На вопрос, как обстоят дела с украинским зерном в Литве, Шимоните ответила, что тут не надо искать какие-то проблемы.
"Просто появилась новая тема. И-за протестов на границе есть много неопределенности, ведь и от самих организаторов исходят противоречивые вести, звучат обвинения в адрес Литвы, будто украинское зерно, которое через Клайпедский порт везут в третьи страны, на самом деле оседает в Литве, его переоформляют, и оно становится европейской продукцией, которую можно использовать повсюду в ЕС.
Даже если бы это было так, согласно статистике Таможенного департамента, в прошлом году украинского зерна было около 100 000 тонн. Литовская продукция - несколько миллионов тонн, ведь экспортируем 3 млн. тонн в год, а производим в два раза больше.
Я не знаю, сколько производит Польша, но, наверное, в разы больше, чем Литва, и если такое количество из Украины проезжает зерна или муки - это ничтожное количество. Я вижу, что сам протест - нормально. А вот когда в числе требований и тематике появляются такие элементы, которые фактами не подтверждены, начинает казаться, что кому-то выгодно распространять ложь. Распространять ложь выгодно все тем же", – заметила премьер.
Она не сомневается, что протесты связаны с политикой, ведь в апреле в Польше состоятся выборы в местные органы власти. По словам Шимоните, в Польше достаточно радикальных правых партий, которые пользуются такой риторикой и протестами.
"Организует ли это Россия, я бы сказала, что такое заявление было бы слишком громким. А вот то, что России все внутренние конфликты на руку, это факт - пока правительство занято внутренними дебатами, у него нет времени на Украину, а это в интересах России", – не сомневается Шимоните.
"Я думаю, они неслучайно втянули Литву, скорее всего, это сделали не польские фермеры, а те, кто хочет, чтобы разразился конфликт не внутри страны, а между двумя странами, которые больше всего поддерживают Украину. И что в этом может быть, что не понравится Кремлю. Не хочу обвинять этих людей, говорить, что их организовал Кремль, но то, что этот конфликт используют и еще распространяют фейки, обвиняя литовцев, то можно предположить. Понятно, что все эти конфликты используют против Украины, против ее членства в ЕС, против сотрудничества между странами", – сказала премьер.
И хотя премьер уверена, что эта акция польских фермеров Литве вреда не принесет, она назвала такую акцию вопросом национальной безопасности.
"Сам факт, что ты, манипулируя ложной информацией, можешь сделать союзников врагами, мешать перемещению гуманитарных грузов или военных грузов, конечно, это вопрос национальной безопасности. Потому соответствующие ведомства должны следить, чтобы не было угроз", – подчеркнула Шимоните.
Подобные протесты могут быть и частью гибридных действий, а когда речь идет о таких действиях, возможны провокации.
Премьер считает, что партнером Литвы в вопросе безопасности должна стать Польша, которая значительно укрепляет свои военные мощности.
"Однозначно я считаю, что надо теснее сотрудничать с поляками. Думаю, это будет один из основных вопросов для обсуждения с правительством Туска, потому что Сувалкский коридор наш общий, и это естественно, что ответственность за его безопасность должна быть совместной. Как только встречусь с премьером, обязательно подниму этот вопрос", – сказала Шимоните.