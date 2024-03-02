Премьер Литвы: то, что происходит сейчас, очень нравится Кремлю

"Я думаю, они неслучайно втянули Литву, скорее всего, это сделали не польские фермеры, а те, кто хочет, чтобы разразился конфликт не внутри страны, а между двумя странами, которые больше всего поддерживают Украину. И что в этом может быть, что не понравится Кремлю. Не хочу обвинять этих людей, говорить, что их организовал Кремль, но то, что этот конфликт используют и еще распространяют фейки, обвиняя литовцев, то можно предположить. Понятно, что все эти конфликты используют против Украины, против ее членства в ЕС, против сотрудничества между странами", – сказала премьер.