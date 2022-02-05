aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) может стать основополагающим фактором противодействия возможному давлению со стороны России в случае прекращения поставок российского газа в Европу, а одновременно и страны Балтии.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сегодня мы видим, что это (терминал СПГ - BNS) будет основополагающим фактором в предотвращении не конвенционных и подобных атак, несоблюдения договоренностей или других вещей, которые не происходят в пространстве верховенства закона", – сказала премьер на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Риге встрече глава правительств стран Балтии.

Статьи по теме:
Если Россия отключит газ, и почему дорожает жилье? Евродайджест: пять главных событий недели  (5)
"Газпром" начал наращивать поставки газа в Европу  (3)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Криньш заявил, что латвийское газохранилище в Инчукалнсе также может защитить от действий Кремля.

"В настоящее время запасы этого хранилища находятся в хорошем состоянии, эта зима немного теплее, что означает меньшее потребление, чем могло бы быть, и если мы заглянем в будущее, мы обсудили, что при необходимости должны сотрудничать", - сказал Кариньш.

Шимоните подчеркнула, что страны Балтии вместе работают над тем, чтобы быть готовыми к возможным неожиданностям.

"Представители наших ведомств, представители компаний, отвечающих за инфраструктуру, очень тесно сотрудничают, чтобы быть готовыми на оперативном уровне к различным неожиданностям, которые могут произойти, если газ дополнительно будет использоваться в качестве средства давления на Европейский Союз", — сказала Шимоните.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не уверена в том, что Россия не воспользуется этим инструментом для прекращения поставок газа.

"Если мы зависимы от чего-то, то мы можем быть уязвимыми, и по этой причине, отвечая на вопрос о том, насколько мы уверены, что Россия не будет использовать этот инструмент. Я, конечно, не очень уверена, что Россия этого не сделает", — сказала она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Eilės parduotuvėse prieš Velykas

"Паспорт возможностей" больше не нужен: торговцы рассказали, каким будет новый порядок (24)

С этой субботы правительство приняло решение...

Глава МИД Литвы: концентрация российских войск настолько велика, что ситуация в Беларуси меняется драматично (115)

Концентрация войск не только на границе с Украиной, но и...

Kainos Lenkijoje

Съездивший в Польшу мужчина поделился впечатлениями: одна полка пустая, на другой - огромные скидки (16)

С 1 февраля Польша временно приостанавливает...

Józef Czechowicz. Paplaujos priemiestis 1870–1880. VUB Katedra Józef Czechowicz. Vilniaus bažnyčios nuo Užupio 1873. LNM Didžioji gatvė Józef Czechowicz. Petrinių mugė prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 1870–1880. MAB

"Внешне – вполне русский". Как Вильнюс выглядел на заре XX века? И почему "Муравьев-вешатель" распорядился установить газовые фонари? (65)

Что представлял собой Вильнюс на рубеже XIX–XX веков?...

Президент Литвы: с ростом напряженности Европа должна быть готова ко всем сценариям (44)

Европа должна быть готова ко всем возможным сценариям,...