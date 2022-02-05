"Сегодня мы видим, что это (терминал СПГ - BNS) будет основополагающим фактором в предотвращении не конвенционных и подобных атак, несоблюдения договоренностей или других вещей, которые не происходят в пространстве верховенства закона", – сказала премьер на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Риге встрече глава правительств стран Балтии.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Криньш заявил, что латвийское газохранилище в Инчукалнсе также может защитить от действий Кремля.
"В настоящее время запасы этого хранилища находятся в хорошем состоянии, эта зима немного теплее, что означает меньшее потребление, чем могло бы быть, и если мы заглянем в будущее, мы обсудили, что при необходимости должны сотрудничать", - сказал Кариньш.
Шимоните подчеркнула, что страны Балтии вместе работают над тем, чтобы быть готовыми к возможным неожиданностям.
"Представители наших ведомств, представители компаний, отвечающих за инфраструктуру, очень тесно сотрудничают, чтобы быть готовыми на оперативном уровне к различным неожиданностям, которые могут произойти, если газ дополнительно будет использоваться в качестве средства давления на Европейский Союз", — сказала Шимоните.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не уверена в том, что Россия не воспользуется этим инструментом для прекращения поставок газа.
"Если мы зависимы от чего-то, то мы можем быть уязвимыми, и по этой причине, отвечая на вопрос о том, насколько мы уверены, что Россия не будет использовать этот инструмент. Я, конечно, не очень уверена, что Россия этого не сделает", — сказала она.
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