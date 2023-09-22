Премьер Литвы: своим выбором и действиями мы каждый день должны бороться за человечность

"Панеряйский лес, когда-то известный красотой природы, во время Второй мировой войны стал местом огромной трагедии. Здесь произошел ужас геноцида, когда силы ненависти и нетерпимости унесли тысячи невинных жизней – евреев, поляков, цыган и людей других национальностей", - сказала премьер в Панеряй.
"Давайте вспомним тех, кто погиб здесь, чьи надежды и мечты были потеряны навсегда и чьи стремления угасли слишком рано. Давайте также помнить о мужестве тех, кто рисковал всем, чтобы помочь своим соседям, несмотря на тьму, охватившую нашу землю", - призвала Шимоните.
Глава правительства также отдала дань уважения пережившим Холокост, которые всю оставшуюся жизнь пронесли груз ужасных воспоминаний и шрамы от испытаний.
"Их сила и стойкость являются свидетельством выносливого человеческого духа. Их истории напоминают нам о важности стойкости, надежды и непоколебимой воли воспрянуть", - сказала премьер.
"Это особенно актуально сейчас, потому что жестокие, повторяющие историю решения, убивая жителей Украины, принимает Путин, начавший страшную войну против невинных людей, против Запада. Это болезненный сигнал о том, что мы не можем терять бдительность и должны каждый день своим выбором, действиями и словами бороться за человечность", - добавила Шимоните.
День памяти геноцида литовских евреев отмечается в Литве ежегодно 23 сентября.
В эти сентябрьские дни также исполняется 80 лет со дня ликвидации Вильнюсского гетто. Большинство евреев, находившихся в гетто, были убиты в Панеряйском лесу.