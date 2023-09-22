Премьер Литвы: своим выбором и действиями мы каждый день должны бороться за человечность

 
ELTA
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L. Penek / Vyriausybės kanceliarijos nuotr.
L. Penek / Vyriausybės kanceliarijos nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в четверг приняла участие в шествии "Дорога памяти" и церемонии почтения памяти жертв геноцида евреев Литвы у Панеряйского мемориала, сообщает правительство.

"Панеряйский лес, когда-то известный красотой природы, во время Второй мировой войны стал местом огромной трагедии. Здесь произошел ужас геноцида, когда силы ненависти и нетерпимости унесли тысячи невинных жизней – евреев, поляков, цыган и людей других национальностей", - сказала премьер в Панеряй.

"Давайте вспомним тех, кто погиб здесь, чьи надежды и мечты были потеряны навсегда и чьи стремления угасли слишком рано. Давайте также помнить о мужестве тех, кто рисковал всем, чтобы помочь своим соседям, несмотря на тьму, охватившую нашу землю", - призвала Шимоните.

Глава правительства также отдала дань уважения пережившим Холокост, которые всю оставшуюся жизнь пронесли груз ужасных воспоминаний и шрамы от испытаний.

"Их сила и стойкость являются свидетельством выносливого человеческого духа. Их истории напоминают нам о важности стойкости, надежды и непоколебимой воли воспрянуть", - сказала премьер.

"Это особенно актуально сейчас, потому что жестокие, повторяющие историю решения, убивая жителей Украины, принимает Путин, начавший страшную войну против невинных людей, против Запада. Это болезненный сигнал о том, что мы не можем терять бдительность и должны каждый день своим выбором, действиями и словами бороться за человечность", - добавила Шимоните.

День памяти геноцида литовских евреев отмечается в Литве ежегодно 23 сентября.

В эти сентябрьские дни также исполняется 80 лет со дня ликвидации Вильнюсского гетто. Большинство евреев, находившихся в гетто, были убиты в Панеряйском лесу.

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