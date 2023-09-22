Премьер Литвы: своим выбором и действиями мы каждый день должны бороться за человечность

"Панеряйский лес, когда-то известный красотой природы, во время Второй мировой войны стал местом огромной трагедии. Здесь произошел ужас геноцида, когда силы ненависти и нетерпимости унесли тысячи невинных жизней – евреев, поляков, цыган и людей других национальностей", - сказала премьер в Панеряй.

"Давайте вспомним тех, кто погиб здесь, чьи надежды и мечты были потеряны навсегда и чьи стремления угасли слишком рано. Давайте также помнить о мужестве тех, кто рисковал всем, чтобы помочь своим соседям, несмотря на тьму, охватившую нашу землю", - призвала Шимоните.

Глава правительства также отдала дань уважения пережившим Холокост, которые всю оставшуюся жизнь пронесли груз ужасных воспоминаний и шрамы от испытаний.

"Их сила и стойкость являются свидетельством выносливого человеческого духа. Их истории напоминают нам о важности стойкости, надежды и непоколебимой воли воспрянуть", - сказала премьер.