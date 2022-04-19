Премьер Литвы: статус Лукашенко не вызывает у нас никаких вопросов

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Правительство Литвы 19 апреля представило отчет по деятельности за прошлый год. На вопрос о ценностях внешней политики премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что страна готовится к вызовам, которые появляются со стороны авторитарных соседей. По ее словам, Литва правильно поступила, не признав диктатора Александра Лукашенко законным президентом Беларуси.
Aliaksandro Lukašenkos interviu Rusijos propagandistams
Aliaksandro Lukašenkos interviu Rusijos propagandistams

"Когда мы видим и по инвазии в Украину, даже при том, что американская разведка сообщала о возможной российской инвазии в Украину, а, наверное, большая часть мира в это не верила", – сказала Шимоните.

По ее словам, возможные угрозы России и Беларуси оценивают.

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"Мы были более-менее готовы к разным вызовам, которые вызывают находящиеся по соседству авторитарные и тоталитарные режимы, как и сейчас – к разным гибридным угрозам или каким-то обязательствам нелегальной миграции", – сказала премьер.

Однако, по ее словам, Литва верно поступила, не признав Лукашенко законным президентом Беларуси, несмотря на то, что Литва столкнулась с кризисом нелегальной миграции, сознательно организованную белорусскими службами.

"Если вопрос связан с тем, надо ли было Литве признать легитимность господина Лукашенко, чтобы избежать разных кризисов, которые он нам устроил, то мне кажется, тут нет никакого вопроса", – сказала Шимоните.

Напомним, что на прошлой неделе Лукашенко отклонил заявления о том, что его страна становится частью России.

"Я говорю: мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами! Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее", - цитирует слова Лукашенко Belta.

Есть опасения, что Россия может аннексировать Беларусь, которая полностью от нее зависит в экономическом плане.

Международные политобозреватели считают, что присоединение Беларуси к России вполне реально.

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