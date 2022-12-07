"Да, Ингрида Шимоните сегодня стала членом нашей партии, она присоединилась к Ново-Вильняйскому отделению нашей партии", - сказал BNS во вторник вечером Мартинас Превелис.
По его словам, коллеги по партии очень довольны этим решением премьер-министра и надеются, что оно станет стимулом для других людей влиться в ряды консерваторов.
Шимоните была министром финансов в правительстве консерватора Андриаса Кубилюса в 2009-2012 годах, в 2016 г. была избрана в Сейм по спискам СО-ЛХД.
В 2020 году на последних выборах возглавила партийный список, после чего была делегирована на пост главы правительства. Ранее она была кандидатом от этой партии на президентских выборах.
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