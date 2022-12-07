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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник стала членом Союза отечества - Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ, консерваторов), который ее делегировал, подтвердил BNS исполнительный секретарь партии.
Premjerė Ingrida Šimonytė Kyjive dalyvavo steigiamajame iniciatyvos „Grūdai iš Ukrainos“ (angl. Grain from Ukraine) susitikime
Premjerė Ingrida Šimonytė Kyjive dalyvavo steigiamajame iniciatyvos „Grūdai iš Ukrainos“ (angl. Grain from Ukraine) susitikime
© Scanpix

"Да, Ингрида Шимоните сегодня стала членом нашей партии, она присоединилась к Ново-Вильняйскому отделению нашей партии", - сказал BNS во вторник вечером Мартинас Превелис.

По его словам, коллеги по партии очень довольны этим решением премьер-министра и надеются, что оно станет стимулом для других людей влиться в ряды консерваторов.

Шимоните была министром финансов в правительстве консерватора Андриаса Кубилюса в 2009-2012 годах, в 2016 г. была избрана в Сейм по спискам СО-ЛХД.

В 2020 году на последних выборах возглавила партийный список, после чего была делегирована на пост главы правительства. Ранее она была кандидатом от этой партии на президентских выборах.

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