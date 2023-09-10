Премьер Литвы: сравнение цен на продукты с польскими выглядит комично

По ее словам, при сравнении Литвы с Польшей надо иметь в виду не только размер территорий, но и разное прошлое, его влияние на практику бизнеса.

"Литва - маленькая страна и это, наверное, существенный момент, мы величественны, но все же: территориально, по числу жителей, покупательной способности - мы маленькие", – заметила политик.

На вопрос, неужели Литва обречена быть дорогой страной, премьер напомнила о том, что в нашей стране рынок маленький.

Напомним, что Польша в феврале 2022 года решила временно ввести нулевой НДС на продукты питания. Литовцы по-прежнему ездили за продуктами в Польшу.

"Сейчас все выглядит так, как должно выглядеть по учебнику экономики: в прошлом году был серьезный ценовой шок. В странах Балтии из-за высоких цен на продукты и энергетику уходит значительная часть доходов, поэтому инфляция у нас большая. Сейчас четвертый месяц подряд наблюдается дефляция, и снижение цен на продукты – не просто цены не растут, они снижаются", – сказала Delfi Шимоните.

"Сравнение с Польшей звучит несколько комично, ведь сравнивают страну с 40 млн. населения со страной с 3 млн., надо иметь в виду: в Польше в советское время не существовало свободной конкуренции, но был бизнес, чего не было в Литве, за исключением спекуляции, которая преследовалась законом. Очевидно, что речь идет о разных рынках: и по размеру, и по традициям, и по конкурентоспособности", – сказала Шимоните.

Премьер дала понять, что литовские торговые сети не испытывают никакой конкуренции, которая заставила бы снижать цены, а поездкам жителей за продуктами в Польшу она не склонна придавать большое значение.

"Если торговые сети в Литве не видят проблемы в том, что часто появляются заголовки "такое-то количество литовцев ездит за продуктами в Польшу", значит, проблемы с конкуренцией не существует. Если бы проблема была, то торговые сети снижали бы цены. Но они готовы отдать этих покупателей польским торговцам, не видят в этом какой-то проблемы", – сказала Шимоните.