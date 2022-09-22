Премьер Литвы: спасение всех россиян не является обязанностью Литвы и других стран

"Война началась в 2014 году, а это вторжение началось 24 февраля. Все же у людей было достаточно времени, чтобы определиться, какова их позиция в отношении войны. Мне было бы непонятно, если бы мы впускали людей по гуманитарным причинам только потому, что для них война была нормой, пока они видели ее по телевизору, сидя на диване, а стала ненормальной, когда правительство и Шойгу призвали в армию и предложили физически принять в этом участие", – сказала Шимоните.

Она отметила, что ситуацию каждого россиянина, который будет просить о въезде в Литву, будут рассматривать в отдельности.

"Спасение всех граждан России от мобилизации, наверное, не входит в обязанности Литвы и других соседних стран", – подытожила премьер.

Председатель демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис не одобряет принятие в Литву бегущих от мобилизации россиян.

Он считает, что это может быть угрозой нацбезопасности.

"Литва не должна впускать таких людей, потому что среди них могут быть намеренно засланы большие группы людей, подготовленных, обладающих военным опытом. Так можно впустить в страну пятую колонну, которая, если настанет день X, направит оружие нам в спину", – сказал Сквернялис.

По его словам, россияне, которые против режима Владимира Путина, должны бороться с ним в своей стране, а не бежать на Запад.

"Это российское общество, они должны бороться за свою родину, за свою свободу у себя внутри, а если кого-то преследуют, то такие случаи будут рассматриваться отдельно. Но нельзя открывать границу и принимать всех, бегущих от мобилизации", – сказал он.