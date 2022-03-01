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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что введение санкций против России, развязавшей войну в Украине, является "непрерывным процессом", и в настоящее время на европейском уровне согласовываются новые списки лиц, попадающих под санкции.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Это непрекращающийся процесс, насколько я знаю, согласуются новые списки подсанкционных лиц, и я думаю, что будут и другие решения. Это процесс постоянный", — заявила премьер на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос о том, готовит ли Евросоюз новый пакет санкций в отношении России.

Запад ввел жесткие санкции против России после того, как Кремль на прошлой неделе вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире.

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Ряд российских олигархов, а также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков были внесены в последний санкционный список Евросоюза.

ЕС также согласился отключить некоторые российские банки от системы расчетов SWIFT, закрыть свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков, запретить ретрансляцию вещания российских государственных СМИ и ввести другие ограничения.

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