"Это непрекращающийся процесс, насколько я знаю, согласуются новые списки подсанкционных лиц, и я думаю, что будут и другие решения. Это процесс постоянный", — заявила премьер на пресс-конференции во вторник, отвечая на вопрос о том, готовит ли Евросоюз новый пакет санкций в отношении России.
Запад ввел жесткие санкции против России после того, как Кремль на прошлой неделе вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение и гнев во всем мире.
Ряд российских олигархов, а также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков были внесены в последний санкционный список Евросоюза.
ЕС также согласился отключить некоторые российские банки от системы расчетов SWIFT, закрыть свое воздушное пространство для российских авиаперевозчиков, запретить ретрансляцию вещания российских государственных СМИ и ввести другие ограничения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. нанесен удар по телевышке в Киеве
Противостояние российской агрессии со стороны Украины...
Экономист о России: они сами в ступоре от сложившейся ситуации
Российская военная инвазия в Украине продолжается....
Священник Моцкус: православные Литвы осуждают российскую инвазию в Украину
На второй день военных действий России в Украине , 25...
В Вильнюсе началась 4-дневная "осада" посольства России в Литве "Свобода сияет" Прямая трансляция
Около посольства России в Вильнюсе началась 4-дневная...
Специальный эфир Delfi: Киев на связи, помощь украинцам, "белорусы, это не ваша война"!
Противостояние российской агрессии со стороны...