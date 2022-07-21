Премьер Литвы: снижение НДС на продукты питания люди не заметят

"В таких условиях снижение НДС на продукты питания, к сожалению, останется незамеченным людьми. Льгота НДС для ресторанов и других заведений общепита – очень хороший пример, правда, она была установлена ​​не как мера для снижения цен, а как некая субсидия для бизнеса, но саму экономику очень сложно отрицать", - в четверг радиостанции ЛРТ сказала И. Шимоните.

Политик утверждает, что, если динамика будет такой, что цены будут расти, мы просто будем видеть, что они продолжают расти, несмотря на то что тариф НДС будет снижен.

"Я бы предложила обратить внимание на пример Польши, на который мне очень часто любят указывать, но это тоже очень поучительный пример в данном случае. Несмотря на льготы по НДС, несмотря на снижение акцизов, другие решения, несмотря на то что центральный банк установил очень высокую процентную ставку в Польше на данный момент, показатели инфляции там тоже двузначные", - сказала премьер.

"Это просто очень неблагоприятная международная геополитическая и экономическая ситуация, где действительно такие дискретные решения принесут очень мало пользы", - добавила она.

И. Шимоните избежала ответа, что она против снижения тарифа НДС на продукты питания, но, по ее словам, остается вопрос, какая мера лучше для борьбы с ростом цен.

"На мой взгляд, доходы жителей – это все же лучший инструмент, чем такие льготы, эффект от которых весьма сомнительный", - сказал Глава правительства.

Снижать налоги и акцизы на топливо в ближайшем году не планируется

Премьер-министр также утверждает, что с акцизами на топливо ситуация несколько иная, чем с продуктами питания, потому что акцизы не меняются уже много лет и динамика очень схожа уже давно. По ее словам, цены на топливо зависят не от акциза, а от мировых цен на нефть и курса евро и доллара, который сейчас исключительно невыгоден для наших потребителей из-за резкого обесценивания евро по отношению к доллару.

"Тот факт, что мировые цены на нефть падают, не обязательно означает, что цены на заправочных станциях падают только потому, что дешевеет и евро. Все предложения, которые выдвигаются вместе с бюджетом на предстоящий год, мы, конечно, будем очень внимательно рассматривать по ситуации, но я бы не стала планировать предложения по снижению налогов, акцизов, потому что это очень небольшие сокращения, а в случае с дизельным топливом мы превышаем минимум ЕС на четыре цента, в случае с бензином чуть больше, но колебания цен в последнее время были намного выше этих размеров", - пояснила она.