Премьер Литвы: следует рассмотреть европейское решение по ценам в энергетике

"На данный момент цена на электроэнергию формируется по самому дорогому энергоносителю — в данном случае по газу, и это имеет прямое влияние на цены на электроэнергию, и в то же время где-то за счет этого формируется прибыль, которая связана не с повышением эффективности, а с тем, что сложилась ситуация с дешевой себестоимостью продукции. Этот вопрос, вероятно, мало актуален для Литвы, потому что проблема Литвы совсем в другом, у нас просто слишком мало генерации, и поэтому на нас сильно влияет этот ценовой эффект", - сказала Шимоните на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Люксембурга в понедельник в Вильнюсе.

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"Разумеется, различные страны уже обложили более высокую прибыль дополнительными налогами по собственной инициативе, поэтому, видимо, европейское решение в этой области можно было бы рассмотреть там, где это актуально", — добавила она.

Комментируя потолок цен на электроэнергию, премьер-министр сказала, что в некоторых местах это успешное решение, но необходимо обсудить, как оно будет работать во всем блоке.

"Это отдельная дискуссия и она еще должна состояться, я думаю, что все предложения должны быть рассмотрены, потому что цель состоит в том, чтобы мы сами не попались на тот крючок, который нам услужливо предлагают кремлевские пропагандисты, что, дескать, мы сами виноваты в этих высоких ценах на газ, мы ввели какие-то санкции, мы что-то сделали не так, в результате чего сейчас страдают люди", - сказала премьер.

"Европа должна принять все необходимые решения, чтобы остаться единой и продемонстрировать свою способность противостоять этим пропагандистским атакам", — сказала Шимоните.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе в Словении, что ведомства ЕС готовят срочное вмешательство и структурную реформу рынка электроэнергии.